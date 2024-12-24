Кавазашвили посоветовал «Спартаку» не продлевать контракт с Селиховым

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил перспективы Александра Селихова в московском клубе. Он считает, что руководству не стоит продлевать контракт с голкипером.

– Нужно ли «Спартаку» продлевать контракт с Салиховым?

– Я думаю, что нет, потому что он уже не будет играть в основном составе. Селихову надо срочно переключиться на другую команду, чтобы пару лет поиграть в основном составе и заработать деньги. Все, возраст-возраст.

– 30 лет. Это не так много для вратаря.

– Это много уже. Но ты можешь ему сказать, чтобы он остался и играл еще несколько лет.

– Сильнее ли Селихов Помазуна, который может перейти в «Спартак»?

– Был сильнее, но стал слабее. Когда не играешь, всегда так.