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    • Кавазашвили посоветовал «Спартаку» не продлевать контракт с Селиховым

    Кавазашвили посоветовал «Спартаку» не продлевать контракт с Селиховым

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил перспективы Александра Селихова в московском клубе. Он считает, что руководству не стоит продлевать контракт с голкипером.

    – Нужно ли «Спартаку» продлевать контракт с Салиховым?

    – Я думаю, что нет, потому что он уже не будет играть в основном составе. Селихову надо срочно переключиться на другую команду, чтобы пару лет поиграть в основном составе и заработать деньги. Все, возраст-возраст.

    – 30 лет. Это не так много для вратаря.

    – Это много уже. Но ты можешь ему сказать, чтобы он остался и играл еще несколько лет.

    – Сильнее ли Селихов Помазуна, который может перейти в «Спартак»?

    – Был сильнее, но стал слабее. Когда не играешь, всегда так.

    • Контракт Селихова со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.
    • В этом сезоне он провел за команду 8 матчей во всех турнирах.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 18:12
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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1735054380
    ...допустим, последует Селихов совету Анзора, а в какую команду он может перейти, чтобы стать основным? И захочет ли перебираться из Москвы в условный Оренбург? Легко давать советы, трудно следовать им...
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    Иван Петров 1986
    1735055459
    Связался с дельфином. Он хорошему его не научит.
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