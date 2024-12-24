«Лед тронулся»: Бабаев – о возможном возвращении России на международные турниры

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отреагировал на заявление Александра Дюкова о снятии санкций с российского футбола. Президент РФС ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.

– Учитывая слова генсека РФС Митрофанова, что Норвегия, Швеция и Германия не против нашего возвращения, есть ли у вас предположения, когда нас вернут?

– Очень сложный вопрос, это гадания на кофейной гуще. Честно говоря, интуиция подсказывает, что в 2025 году будут серьезные подвижки в нашем возвращении. Я общаюсь с коллегами из УЕФА, вхожу в комитет по лицензированию – вижу, насколько меняется риторика, отношение к ситуации в целом. Полагаю, потихонечку лед тронулся. Основания, чтобы говорить, что произойдут изменения в лучшую сторону, есть.