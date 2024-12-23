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    • В ЦСКА рассказали, чего болельщикам ждать от зимнего трансферного окна

    В ЦСКА рассказали, чего болельщикам ждать от зимнего трансферного окна

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о трансферных планах на зиму.

    – Есть ли у ЦСКА деньги на трансферы этой зимой?

    – Мы планируем усилить команду этой зимой. Ждать статусных и дорогих трансферов не приходится – на мой взгляд, проблемы в экономических причинах, а также по нынешним временам не совсем целесообразно тратить колоссальные деньги на легионеров, которые в той или иной ситуации могут себя проявить, попросив отпустить из клуба.

    Цель усилиться стоит, но никого удивлять не намерены, тратив огромные средства. К нам в клуб этой зимой может прийти максимум два-три игрока.

    • ЦСКА идет в РПЛ 6-м.
    • Сезон возобновится 28 февраля.
    • ЦСКА не брал чемпионство с 2016 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:15
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    Комментарии (1)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1734978818
    Как вы усилитесь, если на вас трансферный бан наложен?
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