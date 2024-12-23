В ЦСКА рассказали, чего болельщикам ждать от зимнего трансферного окна

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о трансферных планах на зиму.

– Есть ли у ЦСКА деньги на трансферы этой зимой?

– Мы планируем усилить команду этой зимой. Ждать статусных и дорогих трансферов не приходится – на мой взгляд, проблемы в экономических причинах, а также по нынешним временам не совсем целесообразно тратить колоссальные деньги на легионеров, которые в той или иной ситуации могут себя проявить, попросив отпустить из клуба.

Цель усилиться стоит, но никого удивлять не намерены, тратив огромные средства. К нам в клуб этой зимой может прийти максимум два-три игрока.