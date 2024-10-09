Бабаев: «Пьянич понял, что слухи о бомбах в Москве преувеличены»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о переговорах с полузащитником Миралемом Пьяничем.

Босниец пришел свободным агентом в сентябре.

«Пьянича интересовали вопросы безопасности семьи. Россию выставляют за рубежом в определенном свете. Это вызывает тревогу у всех футболистов, которые рассматривают вариант приезда в Россию.

Мы Пьяничу объяснили, предложили приехать, воочию убедиться, что это не так. Миралем общался с Элвером Рахимичем и другими знакомыми. Удалось развеять миф. Пьянич понял, что все слухи о бесконечных передвижениях людей от бомбоубежища к бомбоубежищу преувеличены», – сказал Бабаев.