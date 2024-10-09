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    • Бабаев: «Пьянич понял, что слухи о бомбах в Москве преувеличены»

    Бабаев: «Пьянич понял, что слухи о бомбах в Москве преувеличены»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о переговорах с полузащитником Миралемом Пьяничем.

    • Босниец пришел свободным агентом в сентябре.

    «Пьянича интересовали вопросы безопасности семьи. Россию выставляют за рубежом в определенном свете. Это вызывает тревогу у всех футболистов, которые рассматривают вариант приезда в Россию.

    Мы Пьяничу объяснили, предложили приехать, воочию убедиться, что это не так. Миралем общался с Элвером Рахимичем и другими знакомыми. Удалось развеять миф. Пьянич понял, что все слухи о бесконечных передвижениях людей от бомбоубежища к бомбоубежищу преувеличены», – сказал Бабаев.

    • Пьянич дебютировал в РПЛ в матче 11-го тура против «Динамо» (2:1).
    • Миралем играл за «Барселону», «Ювентус», «Рому».

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    Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова

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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1728458429
    Я так и думал,что его прежняя позиция вас не волновала,а остальные "заблуждения" удалось развеять за деньги.
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    bset
    1728463178
    Бомбоубежища для кого надо есть. В Москве тишина. Все цветет и пахнет. Что происходит за МКАДом никого не волнует. А мы отдуваемся за спокойствие дорогих москвичей.
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