В ЦСКА ответили на вопрос о переговорах Помазуна и «Спартака»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о слухах по поводу трансфера вратаря Ильи Помазуна в «Спартак».

Ранее сообщалось, что красно-белые хотят подписать вратаря ЦСКА в зимнее трансферное окно.

Помазун не провел ни одного матча в этом сезоне.

ЦСКА отстранил его после слов о возможном переходе в «Спартак».

– Помазун и «Спартак» – переговоры идут?

– Нет.

– Правильно понимаю, что вы рассматриваете продажу Ильи?

– Это пока сослагательное наклонение. Только сегодня прочитал про потенциальный интерес «Спартака», с Ильей мы на связи, многое будет зависеть от его позиции. Это пока беспочвенные разговоры.

– Но вы его отстранили…

– Это не совсем отстранение, он работает по индивидуальному режиму. Это было решение главного тренера. Илья достаточно достойно воспринял такое решение, никаких проблем в связи с этим нет – он полноценно тренируется на инфраструктуре клуба, ждет зимнего трансферного окна. Перед нами стоит цель – сделать все, чтобы он нашел достойный вариант, перешел в клуб, где продолжит карьеру.

– А сохранить его в клубе?

– Это опция тоже рассматривается. Все будет зависеть от обстоятельств. Мы должны понимать, как будут складываться те или иные нюансы в этой ситуации – многое зависит и от позиции игрока, и с тренерским штабом поговорим. Пока говорить о каком-либо варианте преждевременно. Есть вариант, что он останется в клубе или уйдет.

– Но будет странно, если он вернется в ЦСКА, ведь вы его убрали за интервью, в котором он допустил переход в «Спартак».

– Вы знаете только про вершину айсберга, я не могу раскрывать все детали. Повторюсь – в связи с этим не возникло никакого конфликта с игроком. Илья на протяжении долго времени служил верой и правдой клубу, он понимает причины этого решения, и они в данной ситуации не настолько критичны для него. Очевидно, в данный момент, скорее всего, игровой практики он был бы лишен.

– Предложения по нему у вас есть?

– Пока нет.