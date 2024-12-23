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    • В ЦСКА ответили на вопрос о переговорах Помазуна и «Спартака»

    В ЦСКА ответили на вопрос о переговорах Помазуна и «Спартака»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о слухах по поводу трансфера вратаря Ильи Помазуна в «Спартак».

    • Ранее сообщалось, что красно-белые хотят подписать вратаря ЦСКА в зимнее трансферное окно.
    • Помазун не провел ни одного матча в этом сезоне.
    • ЦСКА отстранил его после слов о возможном переходе в «Спартак».

    – Помазун и «Спартак» – переговоры идут?

    – Нет.

    – Правильно понимаю, что вы рассматриваете продажу Ильи?

    – Это пока сослагательное наклонение. Только сегодня прочитал про потенциальный интерес «Спартака», с Ильей мы на связи, многое будет зависеть от его позиции. Это пока беспочвенные разговоры.

    – Но вы его отстранили…

    – Это не совсем отстранение, он работает по индивидуальному режиму. Это было решение главного тренера. Илья достаточно достойно воспринял такое решение, никаких проблем в связи с этим нет – он полноценно тренируется на инфраструктуре клуба, ждет зимнего трансферного окна. Перед нами стоит цель – сделать все, чтобы он нашел достойный вариант, перешел в клуб, где продолжит карьеру.

    – А сохранить его в клубе?

    – Это опция тоже рассматривается. Все будет зависеть от обстоятельств. Мы должны понимать, как будут складываться те или иные нюансы в этой ситуации – многое зависит и от позиции игрока, и с тренерским штабом поговорим. Пока говорить о каком-либо варианте преждевременно. Есть вариант, что он останется в клубе или уйдет.

    – Но будет странно, если он вернется в ЦСКА, ведь вы его убрали за интервью, в котором он допустил переход в «Спартак».

    – Вы знаете только про вершину айсберга, я не могу раскрывать все детали. Повторюсь – в связи с этим не возникло никакого конфликта с игроком. Илья на протяжении долго времени служил верой и правдой клубу, он понимает причины этого решения, и они в данной ситуации не настолько критичны для него. Очевидно, в данный момент, скорее всего, игровой практики он был бы лишен.

    – Предложения по нему у вас есть?

    – Пока нет.

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    Источник: «РБ Спорт»

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