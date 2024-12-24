Абаскаль рассказал о планах на будущее

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о будущем. Испанский специалист сообщил, что у него были предложения от клубов.

– Есть ли у вас какие‑либо предложения о работе? Скоро ли мы увидим вас в новой команде? Ходили слухи, что вы можете стать тренером «Оренбурга».

– Предложения у меня были, да и встречался я много с кем из команд. Но в середине сезона лучше быть осторожным. Я терпелив в этом плане.