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    Абаскаль рассказал о планах на будущее

    Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о будущем. Испанский специалист сообщил, что у него были предложения от клубов.

    – Есть ли у вас какие‑либо предложения о работе? Скоро ли мы увидим вас в новой команде? Ходили слухи, что вы можете стать тренером «Оренбурга».

    – Предложения у меня были, да и встречался я много с кем из команд. Но в середине сезона лучше быть осторожным. Я терпелив в этом плане.

    • Абаскаль был уволен из «Спартака» в апреле 2024 года.
    • После этого испанец возглавил «Гранаду», из которой его отправили в отставку спустя шесть матчей.

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    Источник: «Матч ТВ»

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