Булыкин назвал двух российских футболистов, которые уедут в Европу в 2025 году

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин назвал футболистов, которые перейдут в европейские команды в следующем году.

– Батраков сейчас – главный претендент на отъезд в Европу в 2025 году?

– Он и Тюкавин, думаю, поедут в Европу в следующем году. Да, они молодые, но нужно начинать строить международную карьеру. Ребятам надо ехать в топ‑чемпионат и уже там доказывать свою состоятельность и расти как футболистам. Это будет хорошо и для них самих, и для всего нашего футбола, включая сборную.