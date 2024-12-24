Булыкин назвал двух российских футболистов, которые уедут в Европу в 2025 году

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин назвал футболистов, которые перейдут в европейские команды в следующем году.
– Батраков сейчас – главный претендент на отъезд в Европу в 2025 году?
– Он и Тюкавин, думаю, поедут в Европу в следующем году. Да, они молодые, но нужно начинать строить международную карьеру. Ребятам надо ехать в топ‑чемпионат и уже там доказывать свою состоятельность и расти как футболистам. Это будет хорошо и для них самих, и для всего нашего футбола, включая сборную.
- Батраков забил 10 голов и сделал 6 ассистов в 17 матчах РПЛ. Его рыночная цена – 8 млн евро.
- На счету Тюкавина 7 голов и 2 ассиста в 18 играх чемпионата. Его стоимость – 16 млн евро.
Источник: «Евро‑Футбол.ру»