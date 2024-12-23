Дюков ответил, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что для комфортной жизни ему нужно больше 30 тысяч рублей в месяц.

– Сколько вам нужно денег для комфортной жизни в месяц, сколько вы тратите?

– Я человек неприхотливый.

– Насколько неприхотливый? Голкиперу «Зенита» Латышонку необходимо 30 тысяч рублей, но без учета коммунальных платежей и с учетом питания на базе.

– Наверное, мне нужно чуть больше.

– И все же – сколько?

– Как говорят «нам не нужно девятьсот. – два по двести и пятьсот».