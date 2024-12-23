Дюков ответил, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что для комфортной жизни ему нужно больше 30 тысяч рублей в месяц.
– Сколько вам нужно денег для комфортной жизни в месяц, сколько вы тратите?
– Я человек неприхотливый.
– Насколько неприхотливый? Голкиперу «Зенита» Латышонку необходимо 30 тысяч рублей, но без учета коммунальных платежей и с учетом питания на базе.
– Наверное, мне нужно чуть больше.
– И все же – сколько?
– Как говорят «нам не нужно девятьсот. – два по двести и пятьсот».
- Дюков возглавляет РФС с 2019 года.
- В 2025 году он поучаствует в новых выборах.
- Также Дюков возглавляет «Газпром нефть».