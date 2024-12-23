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    • Дюков ответил, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни

    Дюков ответил, сколько денег в месяц ему нужно для комфортной жизни

    Президент РФС Александр Дюков сообщил, что для комфортной жизни ему нужно больше 30 тысяч рублей в месяц.

    – Сколько вам нужно денег для комфортной жизни в месяц, сколько вы тратите?

    – Я человек неприхотливый.

    – Насколько неприхотливый? Голкиперу «Зенита» Латышонку необходимо 30 тысяч рублей, но без учета коммунальных платежей и с учетом питания на базе.

    – Наверное, мне нужно чуть больше.

    – И все же – сколько?

    – Как говорят «нам не нужно девятьсот. – два по двести и пятьсот».

    • Дюков возглавляет РФС с 2019 года.
    • В 2025 году он поучаствует в новых выборах.
    • Также Дюков возглавляет «Газпром нефть».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:47
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    Комментарии (2)
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    n876
    1734973653
    Президент РФС Александр Дюков сообщил, что для комфортной жизни ему нужно больше 30 тысяч рублей в месяц.====== Гыыы..."По данным Forbes, в 2018 году в рейтинге богатейших россиян Дюков находился на 191-м месте с состоянием 500 млн долларов"
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    Spartak_forv@
    1734975037
    Он про 30 000 € говорит)
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