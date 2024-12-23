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    • Мостовой ответил на резкие слова Слуцкого: «У меня голов больше, чем волос на голове Леонида»

    Мостовой ответил на резкие слова Слуцкого: «У меня голов больше, чем волос на голове Леонида»

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Леонида Слуцкого в свой адрес.

    «Слова Слуцкого? Про Слуцкого в футбольных и жизненных кругах все давным-давно все знают. Кто он, чего и как, поэтому лишний раз напоминать не стоит. Этого персонажа все прекрасно знают, и, слава богу, что его хоть у нас в футболе раскусили, хоть и не все.

    Он для меня никто, поэтому его слова не задевают. Меня в жизни столько раз задевали, и что мне теперь на каждых пустых людей отвечать? Не для этого я играл двадцать лет. У них зависть. Они понимают, кто такой Мостовой и чего он добился. Поэтому они и хотят где-то уколоть, да и еще правду не любят.

    Слуцкий – давно сбитый летчик. А как ему меня не вспомнить? Мостового еще много лет будут вспоминать. У Мостового голов больше, чем у Слуцкого волос на голове. Мостового все знают, уважают и любят в Европе, и это я не говорю про нашу страну. Они за счет нас, футбольных людей, карьеру здесь устраивают», – сказал Мостовой.

    • Мостовой больше всего матчей провел за «Сельту».
    • Со «Спартаком» игрок дважды брал чемпионат СССР.
    • Сейчас Мостовой завершает обучение на тренерскую лицензию.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:12
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    Комментарии (4)
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    Мордаванин
    1734967369
    паашло гавно по трубам))
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    ...уефан
    1734967482
    ...ну-всё, понеслось!) Главное - не останавливайтесь, продолжайте, что бы нам до продолжения чемпа хватило)...
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    bset
    1734967887
    Конечно, все всё знают. Пока Слуцкий в ЛЧ побеждал, ты языком трепал. Забудь уже про свою карьеру. Сейчас ты никто.
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    Борис34684
    1734968591
    Всколыхнул Лёня ковшом помои.
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