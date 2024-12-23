Мостовой ответил на резкие слова Слуцкого: «У меня голов больше, чем волос на голове Леонида»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Леонида Слуцкого в свой адрес.

«Слова Слуцкого? Про Слуцкого в футбольных и жизненных кругах все давным-давно все знают. Кто он, чего и как, поэтому лишний раз напоминать не стоит. Этого персонажа все прекрасно знают, и, слава богу, что его хоть у нас в футболе раскусили, хоть и не все.

Он для меня никто, поэтому его слова не задевают. Меня в жизни столько раз задевали, и что мне теперь на каждых пустых людей отвечать? Не для этого я играл двадцать лет. У них зависть. Они понимают, кто такой Мостовой и чего он добился. Поэтому они и хотят где-то уколоть, да и еще правду не любят.

Слуцкий – давно сбитый летчик. А как ему меня не вспомнить? Мостового еще много лет будут вспоминать. У Мостового голов больше, чем у Слуцкого волос на голове. Мостового все знают, уважают и любят в Европе, и это я не говорю про нашу страну. Они за счет нас, футбольных людей, карьеру здесь устраивают», – сказал Мостовой.