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    • Слуцкий объяснил, почему Мостовой регулярно апеллирует к своему прошлому

    Слуцкий объяснил, почему Мостовой регулярно апеллирует к своему прошлому

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий прокомментировал высказывания Александра Мостового в медиа.

    «Я тебе скажу свои страхи. Первый страх – это бесконечно остаться в прошлом. То есть, когда у тебя нет сегодняшнего дня. Огромное количество есть футболистов, которые застряли в прошлом.

    Да, вот, ну, как бы, я не хочу там сейчас обидеть или что-то говорить. Александр Мостовой. Лучшие годы его жизни были в далеком-далеком прошлом. И поэтому, так как сегодняшний день неинтересен, непродуктивен, неэффективен, ну, нет жизни, то есть бесконечно: «А как я играл, а как я забивал, а как я это…» и так далее. То есть он вспоминает лучшие годы своей жизни», – сказал Слуцкий на ютуб-канале Nobel.

    • Мостовой больше всего матчей провел за «Сельту».
    • Со «Спартаком» игрок дважды брал чемпионат СССР.
    • Сейчас Мостовой завершает обучение на тренерскую лицензию.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (4)
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    Мордаванин
    1734965682
    саня такое нельзя терпеть!))0 ждём уничтоженья лёни)
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    erybov1965
    1734967219
    Просто Мостовому есть с чем сравнивать.Да,бывает перегибает.
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    bset
    1734968051
    Красава. Расставил все по полкам. Нужно всегда оставаться актуальным. Мир вокруг меняется - нужно уметь найти себя в новых обстоятельствах. А если ты нашел себя однажды, а потом всю жизнь неудачник, так может тогда просто один раз повезло?
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    Борис34684
    1734968352
    Все правильно Леонид сказал.
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