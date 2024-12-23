Слуцкий объяснил, почему Мостовой регулярно апеллирует к своему прошлому

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий прокомментировал высказывания Александра Мостового в медиа.

«Я тебе скажу свои страхи. Первый страх – это бесконечно остаться в прошлом. То есть, когда у тебя нет сегодняшнего дня. Огромное количество есть футболистов, которые застряли в прошлом.

Да, вот, ну, как бы, я не хочу там сейчас обидеть или что-то говорить. Александр Мостовой. Лучшие годы его жизни были в далеком-далеком прошлом. И поэтому, так как сегодняшний день неинтересен, непродуктивен, неэффективен, ну, нет жизни, то есть бесконечно: «А как я играл, а как я забивал, а как я это…» и так далее. То есть он вспоминает лучшие годы своей жизни», – сказал Слуцкий на ютуб-канале Nobel.