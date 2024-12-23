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    ЦСКА призвали поменять руководство

    Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что команде необходимо сменить руководителей.

    – ЦСКА прошлый сезон закончил шестым, сейчас на этом же месте. К этой реальности пора привыкнуть?

    – Да, должны уже привыкнуть. Вспомните, лет пять ЦСКА вообще в тройку не входил, потом пришeл Федотов – выиграли Кубок и заняли второе место. Федотова убрали – опять туда же скатились. Когда футболисты неудачно играют, кого убирают? Самих футболистов или тренера. А когда это становится тенденцией, кого убирают?

    – Руководство.

    – Молодец! Я же логичные вещи говорю, понятные всем. Если в течение десяти лет мы ничего не выигрываем, значит, что-то надо менять. Если ты попробовал поменять футболистов и тренеров, но не получилось – надо пробовать что-то другое.

    – То есть тут дело уже не в трансферах?

    – ЦСКА каждый год усиливается. Ладно бы покупали звeзд, которые делают разницу… Приехал Пьянич, что-то поменялось?

    – Пока незаметно.

    – Да было ясно, что ничего не поменяется. Вы оставляете в команде того же Бистровича, который вылетел из РПЛ с «Балтикой». Да, он ваш, но хватит уже ерундой заниматься. Вы возвращаете людей, которых сами отдали, которые не тянули в ЦСКА! Зачем его возвращать тогда? Я высказываю своe мнение, но в ЦСКА думают по-другому.

    • ЦСКА идет в РПЛ 6-м.
    • У команды нет чемпионств с 2016 года.
    • Сезон РПЛ возобновится 28 февраля.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    lek!
    1734959789
    Скупой платит дважды , иной раз не поймешь покупки ЦСКА.
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    рылы
    1734960239
    кони в яме из-за стадиона, за который ещё долго выплачивать кредит. покупают недорогих игроков.
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