ЦСКА призвали поменять руководство

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что команде необходимо сменить руководителей.

– ЦСКА прошлый сезон закончил шестым, сейчас на этом же месте. К этой реальности пора привыкнуть?

– Да, должны уже привыкнуть. Вспомните, лет пять ЦСКА вообще в тройку не входил, потом пришeл Федотов – выиграли Кубок и заняли второе место. Федотова убрали – опять туда же скатились. Когда футболисты неудачно играют, кого убирают? Самих футболистов или тренера. А когда это становится тенденцией, кого убирают?

– Руководство.

– Молодец! Я же логичные вещи говорю, понятные всем. Если в течение десяти лет мы ничего не выигрываем, значит, что-то надо менять. Если ты попробовал поменять футболистов и тренеров, но не получилось – надо пробовать что-то другое.

– То есть тут дело уже не в трансферах?

– ЦСКА каждый год усиливается. Ладно бы покупали звeзд, которые делают разницу… Приехал Пьянич, что-то поменялось?

– Пока незаметно.

– Да было ясно, что ничего не поменяется. Вы оставляете в команде того же Бистровича, который вылетел из РПЛ с «Балтикой». Да, он ваш, но хватит уже ерундой заниматься. Вы возвращаете людей, которых сами отдали, которые не тянули в ЦСКА! Зачем его возвращать тогда? Я высказываю своe мнение, но в ЦСКА думают по-другому.