Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Булыкин отреагировал на слова Дюкова о возвращении России в турниры ФИФА и УЕФА

    Булыкин отреагировал на слова Дюкова о возвращении России в турниры ФИФА и УЕФА

    Бывший игрок сборной России прокомментировал заявление Александра Дюкова о снятии санкций с российского футбола.

    Президент РФС ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.

    – Все мы надеемся на то, что начнем играть на международной арене. Сборной, правда, тяжело будет успеть на чемпионат мира 2026 года, жеребьевка уже проведена. Но ФИФА, УЕФА должны определиться. Конфликты идут по всему миру, отстранили только Россию. Почему так? Я за то, чтобы спорт был вне политики и та никак не влияла на футбол. Посмотрим, как все сложится.

    – И президент РФС Дюков надеется на возвращение наших команд.

    – Правильно. Просто тяжело «пробить» всю эту стену непонимания, сопротивления недружественных стран. Надеюсь, какие-то подвижки в следующем году будут – хотя бы на уровне женских, юношеских турниров. Все понимают, что никому отстранение России от соревнований не нужно. И многие выступают за то, чтобы она вернулась в спортивную семью.

    • Отстранение длится с февраля 2022 года.
    • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022, Евро-2024 и два розыгрыша Лиги наций.

    Новости по теме
    Реакция Дюкова на фото Воробьева с убитыми зайцами 3
    Пономарев – о снятии бана с России: «Свежо предание, но верится с трудом»
    Дюков высказался об организации матча России со сборной легионеров РПЛ 4
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:22
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 