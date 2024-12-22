Булыкин отреагировал на слова Дюкова о возвращении России в турниры ФИФА и УЕФА

Бывший игрок сборной России прокомментировал заявление Александра Дюкова о снятии санкций с российского футбола.

Президент РФС ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.

– Все мы надеемся на то, что начнем играть на международной арене. Сборной, правда, тяжело будет успеть на чемпионат мира 2026 года, жеребьевка уже проведена. Но ФИФА, УЕФА должны определиться. Конфликты идут по всему миру, отстранили только Россию. Почему так? Я за то, чтобы спорт был вне политики и та никак не влияла на футбол. Посмотрим, как все сложится.

– И президент РФС Дюков надеется на возвращение наших команд.

– Правильно. Просто тяжело «пробить» всю эту стену непонимания, сопротивления недружественных стран. Надеюсь, какие-то подвижки в следующем году будут – хотя бы на уровне женских, юношеских турниров. Все понимают, что никому отстранение России от соревнований не нужно. И многие выступают за то, чтобы она вернулась в спортивную семью.