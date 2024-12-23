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    • Евдокимов не согласился с выбором Головина игроком года в России и предложил свой вариант

    Евдокимов не согласился с выбором Головина игроком года в России и предложил свой вариант

    Бывший тренер «Оренбурга», «Кубани» Роберт Евдокимов считает, что лучшим игроком года в России стал Константин Тюкавин из «Динамо».

    – Вы согласны с выбором Александра Головина лучшим российским футболистом 2024 года?

    – Он играет в хорошем клубе во Франции – наверное, только поэтому его признали. С одной стороны, правильно. С другой стороны, мне кажется, что надо было выбрать из чемпионата России.

    – Кого вы бы назвали?

    – Про Батракова много говорили… Глушенков, Тюкавин, Глебов и Осипенко…

    – А если выбрать кого-то одного?

    – Я бы зацепился за Константина Тюкавина. В прошлом сезоне «Динамо» заняло второе место за счет него. И в этом сезоне, как только он стал забивать, команда сразу заиграла. Про «Динамо» можно сказать, что они зависят от Тюкавина. Потому что там нет второго нападающего такого уровня.

    • 22-летний Тюкавин в сезоне РПЛ провел 18 матчей, забил 7 голов, сделал 3 ассиста.
    • Футболист стоит 16 миллионов евро.
    • В 2025 году Тюкавин планирует уехать в Европу.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:13
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1734971430
    ..."Я бы зацепился за Константина Тюкавина" Зацепился бы ты мизинцем ноги о дверной косяк!...
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    АлексМак
    1734974486
    Совсем взбрендил
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