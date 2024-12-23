Евдокимов не согласился с выбором Головина игроком года в России и предложил свой вариант

Бывший тренер «Оренбурга», «Кубани» Роберт Евдокимов считает, что лучшим игроком года в России стал Константин Тюкавин из «Динамо».

– Вы согласны с выбором Александра Головина лучшим российским футболистом 2024 года?

– Он играет в хорошем клубе во Франции – наверное, только поэтому его признали. С одной стороны, правильно. С другой стороны, мне кажется, что надо было выбрать из чемпионата России.

– Кого вы бы назвали?

– Про Батракова много говорили… Глушенков, Тюкавин, Глебов и Осипенко…

– А если выбрать кого-то одного?

– Я бы зацепился за Константина Тюкавина. В прошлом сезоне «Динамо» заняло второе место за счет него. И в этом сезоне, как только он стал забивать, команда сразу заиграла. Про «Динамо» можно сказать, что они зависят от Тюкавина. Потому что там нет второго нападающего такого уровня.