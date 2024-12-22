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    Петржела сказал, когда ФИФА и УЕФА вернут Россию

    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал заявление Александра Дюкова о снятии санкций с российского футбола.

    Президент РФС ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.

    «Не верю, что Норвегия, Германия и другие страны станут играть со сборной России прямо сейчас. Это очень тяжело представить. Матчи будут просто бойкотироваться. Сборную России вернут только после окончания боевых действий», – сказал Петржела.

    • Отстранение длится с февраля 2022 года.
    • Сборная России уже пропустила ЧМ-2022, Евро-2024 и два розыгрыша Лиги наций.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    22.12.2024 23:51
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    Комментарии (1)
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    рылы
    1734902253
    вот какой вообще смысл звонить человеку, у которого уже маразм? который даже никакого отношения к нашему футболу не имеет, уже 20 лет прошло, как он уехал. но позвонить, конечно же, нужно, ведь его мнение о нашем футболе пипец как важно. и бомбардир с радостью перепечатает очередную петржельщину. лучше бы мостовому позвонили, прости господи.
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