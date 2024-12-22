Петржела сказал, когда ФИФА и УЕФА вернут Россию

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал заявление Александра Дюкова о снятии санкций с российского футбола.

Президент РФС ожидает, что в 2025 году сборная России и клубы РПЛ вернутся в турниры ФИФА и УЕФА.

«Не верю, что Норвегия, Германия и другие страны станут играть со сборной России прямо сейчас. Это очень тяжело представить. Матчи будут просто бойкотироваться. Сборную России вернут только после окончания боевых действий», – сказал Петржела.