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    • Слуцкий считает себя успешным: «Двух игроков номинировали на «Золотой мяч», вывел сборную на Евро в безнадежной ситуации»

    Слуцкий считает себя успешным: «Двух игроков номинировали на «Золотой мяч», вывел сборную на Евро в безнадежной ситуации»

    Леонид Слуцкий на ютуб-канале Nobel порассуждал о своей успешности.

    – Почему многие наслаждались вашим поражением?

    – Во-первых, у нас люди быстро надоедают. Посмотри, как быстро у нас любят создавать кумиров. Батраков сыграл несколько матчей удачно – все. Уже забыли про Пиняева, который еще вчера был на слуху. У нас все время любят создавать себе кумира. Причем не того, кто долго. Я был главным тренером в РПЛ с 2005 года. Уже почти 20 лет. Я надоел, я приелся. Я дал миллион интервью.

    Я много и остро выступал по различным темам, вплоть до того, что Россия – это нефутбольная страна. Это вносилось в заголовки каких-то программ. Это моя фраза. Все равно, кто бы что ни говорил, я был успешным тренером. «Москва» показывала свой лучший результат за всю историю, «Крылья» никогда не добивались выхода в еврокубки после этого. То же самое с «Рубином», то же самое с ЦСКА. Я думаю, что все помнят, при ком было последнее чемпионство в ЦСКА. Я желаю от всей души ЦСКА стать чемпионом, но, тем не менее, это именно так. Я надоел. Я надоел со своей прямотой, со своим долгим появлением. Все хотят новых героев.

    Посмотри, у нас Мусаева в прошлом году просто с говном мешали, когда он пришел. Говорили, что из-за него «Краснодар» не стал чемпионом. Сейчас восхваляют. То же самое с Галактионовым, туда-сюда. У нас вообще нет института репутации. Причем ни одной, ни другой. Мне кажется, что я стал жертвой. Я здесь надоел, здесь я не очень удобен, здесь так, здесь сяк. Еще мне приплели «Халл» и «Витесс». Это же вообще!

    «Халл» после моего ухода вылетел в Лигу A. «Витесс» сейчас на последнем месте во Втором дивизионе. Я добивался с этими командами относительно состава не максимально, а околомаксимально возможного. И там этот опыт оценивался как положительный. Все говорят про Джема Обола и Мартина Эдегора, что «Витесс» забил наибольшее количество мячей с начала 1970-х годов в сезоне, когда мы стали пятыми. Чтобы стать пятыми в Голландии, учитывая, что есть «Фейеноорд», ПСВ, «Аякс» и АЗ, это нужно сделать просто невероятное. Выше место в истории «Витесса» – это четвертое. За всю историю. Мы стали пятыми. Это никак нельзя назвать неудачей.

    Хоть черта за уши притащишь. Тут неудачно, тут неудачно, нигде не может. Без Гинера не выиграет ни один трофей. Ты думаешь: «Ок, ну ладно. Пусть будет так». Может быть, я выгляжу очень рефлексивно во время игры, но на самом деле я знаю себе цену и знаю свое качество. Оно подтверждено не только титулами и медалями, и качественной игрой. Оно подтверждено игроками.

    У меня есть голосовое сообщение. Очень приятная история. Мне написал два дня назад Бракамонте. Это важно, потому что есть куча людей, которые вышли на другой уровень. Есть Джаррод Боуэн, есть Мартин Эдегор, есть Хвича Кварацхелия, есть Александр Головин. Лучший русский игрок говорит, что Слуцкий – лучший тренер в его карьере. Боуэн это говорит. Эдегор это говорит. Кварацхелия это говорит.

    В прошлом году на «Золотой мяч» были номинированы два игрока, с которыми я работал: Хвича Кварацхелия и Мартин Эдегор. Два игрока, номинированные на «Золотой мяч». Я не считаю себя неуспешным. У меня есть такие сообщения, которые присылает не только Брако. У меня есть контакт с игроками. Благо, что я научился говорить по-английски, могу со всеми ими поддерживать контакт. Я спокойно езжу в туры по воспитанникам, когда я еду. Мартин мне дает билеты на «Арсенал», на «Вест Хэм», Головин, само собой. И ты думаешь: «Слушай, титулов куча, в сборной работал». Все говорят, неудачно.

    Все забыли, что я вывел сборную на Евро, когда там была вообще безнадежная ситуация. Тренера, как и любого футболиста, должны оценивать по удачам, а не по неудачам. Я вывел сборную на Евро, много титулов в ЦСКА, лучший результат российских клубов в Лиге чемпионов за всю историю формата. Один из немногих тренеров, который работал в Англии и Голландии, сейчас в Китае. В Китае – Суперкубок, лучший результат клуба за последние 16 лет. Два месяца, конечно, важнее. Два месяца важнее, чем все это. Если кому-то так хочется считать – ради бога.

    • Слуцкий последний год работает в «Шанхай Шэньхуа».
    • Контракт действует еще год.
    • Тренер трижды брал РПЛ с ЦСКА.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (3)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1734971706
    Да нормальный ты тренер, но будь немного поскромнее, вот это - "Я, Я" - тебя не красит.
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    Тинез Розоп
    1734972169
    Слишком много медийности было. Звезду поймал. А как тренер норм…
    Ответить
    Spartak_forv@
    1734973434
    Лео единственный,кто не заssал,бросил все тепличные условия и поехал в чужую страну.Выучил язык.Только за это респект ему.А у нас все тренеры только и ждут свою смену сидя на матч тв и дожидаясь,когда их куда-нибудь позовут, при этом не желая никак развиваться.Только и слышно нытье про иностранцев,про чеканку,а их никуда не зовут бедолаг.А что Вы сделали для этого?!)
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