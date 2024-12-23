Мостовой дал трансферный совет «Спартаку», упомянув Дзюбу

Бывший спартаковец Александр Мостовой описал типаж игрока, которого желательно подписать клубу зимой.

«Спартаку» нужен нападающий типажа Артема Дзюбы, чтобы выходил со скамейки запасных и брал мощью уставшую оборону соперника, когда игра не складывается.

Манфред Угальде – бесспорный первый номер, но у него нет достойного сменщика. Николсон – это не уровень красно-белых. А Виллиан Жозе приехал в плохой форме и как будто без желания играть», – сказал Мостовой.