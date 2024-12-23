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    Мостовой дал трансферный совет «Спартаку», упомянув Дзюбу

    Бывший спартаковец Александр Мостовой описал типаж игрока, которого желательно подписать клубу зимой.

    «Спартаку» нужен нападающий типажа Артема Дзюбы, чтобы выходил со скамейки запасных и брал мощью уставшую оборону соперника, когда игра не складывается.

    Манфред Угальде – бесспорный первый номер, но у него нет достойного сменщика. Николсон – это не уровень красно-белых. А Виллиан Жозе приехал в плохой форме и как будто без желания играть», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
    • У команды не было чемпионства с 2017 года.
    • Сезон возобновится 28 февраля.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1734977755
    ...типа-Дзюба, не типа-Дзюба, а толковый, не маленький нап нужен, кто ж с тобой спорит...
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    TIMOTHY
    1734980880
    Вот Дзюбу и нужно) истинный спартач с замашками секты)
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