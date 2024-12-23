Радимов призвал хейтеров Воробьева отправиться в Анапу на ликвидацию экокатастрофы: «Или только по клавишам стучать можем?»

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов обратился к хейтерам нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева.

27-летний футболист был на охоте, где сфотографировался с убитыми зайцами.

Он провел в этом сезоне 24 матча, забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

Форвард перешел в московский клуб летом из «Оренбурга» за 2,5 миллиона евро.

«Тут на прошлой неделе все обсуждали фото футболиста Воробьева с охоты. Понятно, что он мог бы и предугадать реакцию. Но вот все те, кто его за убитых зайцев критиковал, должны знать, что сейчас из-за случившегося [разлива мазута] в Анапе под угрозой десятки тысяч животных.

Вот все те, кто Воробьева поносил, не хотят сесть в поезд до Анапы (тем более билет недорогой, по словам Дмитрия Егорова) и делом, а не словом, свою заботу о животных показать? Или только по клавишам стучать можем?» – написал Радимов.