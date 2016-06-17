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Самые красивые болельщицы Евро-2016

Начнем, как полагается с хозяек турнира, которые всегда славились своей утонченностью. Сможете определить, кто из них – жена Димитри Пайета?

Польша, как всегда, выделяет сексуальными болельщицами с отличными формами.

И свершилось то, ради чего мы все ждали Чемпионат Европы – королева Евро-2012 вернулся на трибуны. Наталья Сивец повзрослела и облачилась в более консервативные наряды.

Не уступают в красоте и девушки из соседней Украины. Увы, в плей-офф мы их не увидим.

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Дебютантки из Албании уже готовы бороться за звание самых эффектных.

Естественно, хватает фанаток и у сборной, где играет самый красивый футболист Евро.

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Красавиц из других стран операторы ловят реже, потому без лишних подписей ставим серию фотографий. Среди них, кстати, тоже есть жена известного футболиста.

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Но мы-то с вами знаем, где живут лучшие женщины планеты. На десерт оставляем самую красоту. Ну и щепотку патриотизма.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Наталья Сивец – болельщица, которую мы ждем на Евро-2016

Пилар Рубио – жена голеадора финалов ЛЧ

Чемпионат Европы Европа Албания Португалия Чехия Италия Франция Польша Германия Украина Россия Ирландия Испания Пелле Грациано Пайет Димитри
Комментарии (22)
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1466185214
половина крокодилы особенно хохлю
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Azenkur
1466186092
албанок этих страшных выложили, тьфу бл*ть.
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S_TRAX
1466186146
Девушки с России самые красивые!
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ghostfacekillah
1466186628
нашлись тут смотри одни ален делоны б..ть, всё им не так, тебе такие и понюхать не дадут
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ufos73
1466187563
О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ!!!! P.S. По моему у автора вкус стремный! )))))
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Salamоn
1466193397
Последняя вообще не о чем
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veksus
1466202182
ребят,а где блин задница у девки, которая в футболке Ронадло стои? :D
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Ailend
1466205139
Так себе.. Смотреть не на что...
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Stanley12
1466213104
Мне кажется что автор выложил не самых красивых болельщиц а ВСЕХ болельщиц, которые пришли на матчи Евро
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Igreks
1466238011
самая красивая - это итальянка с фото Пелле
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