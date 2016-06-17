Самые красивые болельщицы Евро-2016

Начнем, как полагается с хозяек турнира, которые всегда славились своей утонченностью. Сможете определить, кто из них – жена Димитри Пайета?
Польша, как всегда, выделяет сексуальными болельщицами с отличными формами.
И свершилось то, ради чего мы все ждали Чемпионат Европы – королева Евро-2012 вернулся на трибуны. Наталья Сивец повзрослела и облачилась в более консервативные наряды.
Не уступают в красоте и девушки из соседней Украины. Увы, в плей-офф мы их не увидим.
Дебютантки из Албании уже готовы бороться за звание самых эффектных.
Естественно, хватает фанаток и у сборной, где играет самый красивый футболист Евро.
Красавиц из других стран операторы ловят реже, потому без лишних подписей ставим серию фотографий. Среди них, кстати, тоже есть жена известного футболиста.
Но мы-то с вами знаем, где живут лучшие женщины планеты. На десерт оставляем самую красоту. Ну и щепотку патриотизма.
Наталья Сивец – болельщица, которую мы ждем на Евро-2016
Пилар Рубио – жена голеадора финалов ЛЧ