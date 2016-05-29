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    Пилар Рубио – жена голеадора финалов ЛЧ


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    Голосов: 7
    29.05.2016 20:22
    Голы Серхио Рамоса уже второй раз помогают «Реалу» взять кубок чемпионов. Сегодня мы чествуем героя и знакомим вас с его женой, которая устала зазря подготавливать место под «Золотой мяч».

    Пилар Рубио – известная испанская телеведущая и журналистка. Но, как вы понимаете, оставаться в одном амплуа эффектной знаменитой девушке в наше время невозможно. Потому она частенько позирует для журналов в качестве модели и ведет популярную страничку в инстаграме.

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    Фото опубликовано Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial)

    А еще при такой милой внешности Пилар успевает ездить по концертам, чтобы послушать любимый метал: Kiss, Iron Maiden – вот это все.

    С Рамосом девушка познакомилась во время празднования победы на Евро-2012, откуда она вела репортажи.

    В то время у обоих были вторые половинки, что практически не смущало журналистку и футболиста. Еще меньше их смущала разница в возрасте – Рубио старше Рамоса на восемь лет. К осени об их отношениях все чаще начали писать таблоиды, а зимой пара впервые вместе появилась на церемонии вручения «Золотого мяча».

    В 2014-ом у молодоженов появился первенец, которого назвали Серхио (интересно, в честь кого?). А через год пара подарила ему братика.

    Рамос, кстати, настоящий романтик. Однажды он неожиданно пробрался в студию во время прямого эфира, чтобы исполнить для любимой романс.

    Но главные сюрпризы Серхио все же творит на футбольном поле.

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    Фото опубликовано Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial)

    Какие девушки нравятся футболистам

    Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» среди полуфиналистов Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram Пилар Рубио
    Рейтинг: 2 Голосов: 7
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    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +169

      RealDiMoNMadrid 30 мая 2016, 18:20

      По4ему люди, которым не нравятся подобные статьи, не могут просто не заходить на такие публикации?)
      Такое ощущение, 4то они зайдут,вздро4нут, а потом уже на4инают возбухать :)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > RealDiMoNMadrid 6 июля 2016, 17:07

      Согласен с тем, что подобные публикации не совсем по футбольной тематике, но для разнообразия вполне можно и такие публикации размещать. О тех же жёнах и подругах футболистов. Ну а бедра у дамы какие! Обалдеть можно! И сужу я чисто эстетически, никакого возбуждения от картинок никогда не испытывал... Для этого есть живые дамы...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      rm4612 30 мая 2016, 17:36

      Вот это женщина!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 30 мая 2016, 07:18

      Отличный музыкальный вкус

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1389

      brhr 30 мая 2016, 04:58

      С пивасом пойдет :)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      nikki22 29 мая 2016, 22:54

      ребенок то кажется не от него

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 29 мая 2016, 21:18

      Красивая женщина. Ещё и IRON MAIDEN любит.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      bombardir001 29 мая 2016, 21:10

      В последнее время на бомбардире публикуют какуюто хрень то голые девушки то на тестах какаята фигня угадай футболиста по уху скоро будет угадай футболиста по жопе

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26

      Aleron > bombardir001 29 мая 2016, 23:22

      Да ты, смотрю, знаток подобного. Держу пари, что в таком конкурсе ты выиграешь!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 29 мая 2016, 20:24

      это не бомбардир это порнодир

      6
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