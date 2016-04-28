Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» среди полуфиналистов Лиги чемпионов

Неожиданный вылет фаворита в 1/4 финала и два турнира на уровне сборных, могут подарить нам нового героя, который прервет гегемонию Месси и Роналду. Блог «Либеро» выделил десятку потенциальных лучших игроков мира.

Криштиану Роналду

Начать хочется, конечно же, с самого явного фаворита и по совместительству трехкратного обладателя данной награды. Конечно же речь о великолепном Криштиану. Удивительным образом складывается нынешний сезон для Роналду и Месси. Пока «Барселона» наводила ужас на всю Европу, сметая всех и вся на своем пути, «сливочных» одна за другой преследовали неудачи: нелепый вылет из кубка Короля, трансферный бан из-за неправильной регистрации молодых игроков, недовольство фанатов (и, кажется, отдельных игроков) работой Бенитеса и блеклая игра самого Роналду, приучившего к голам в каждом матче.

После очередного поражения в мадридском дерби Зидан даже заявил, что борьба за золото Ла Лиги закончена, но все перевернулось после победы «Реала» в «Эль Класико»: «Реал» выиграл, Роналду забил победный гол и понеслась. Дальше был ответный матч четвертьфинала, в котором КриРо сокрушил «Вольфсбург», втащив свой клуб в полуфинал, параллельно приблизившись к своему же рекорду результативности в этом турнире. Он – лучший бомбардир в истории Лиги Чемпионов, его клуб имеет реальные шансы на золотой дубль, и если бы не Черышев, то речь могла бы идти и о требле. Но даже если на клубном турнире ничего не удастся выиграть, то в июне будет Евро, где Португалия хоть и не будет фаворитом, но сам Роналду понимает ,что это одна из последних возможностей выиграть что-то со сборной, и он уж точно сделает все от себя зависящее.

Томас Мюллер

Лично я считаю, что «ушастого» заберет победитель пары «Атлетико» – «Бавария». И очень многое в успехе мюнхенцев будет зависеть от Томаса. Именно он перевел сражение с «Ювентусом» в победный овертайм, не обошлось без его гола и в четветьфинальном противостоянии с «Бенфикой». В игре этого немца может и нет финтов Неймара или сумасшедших дальних ударов Златана, но он отлично открывается и находит момент для взятия ворот. Во Францию Германия приедет в статусе сильнейшей на планете, и она, конечно же, главный фаворит предстоящего турнира, а кто вы думаете будет забивать после ухода Миро Клозе? Конечно же Томас! И если в 2014-м в тройку номинировали Нойера, то в этот раз в случае успеха это совершенно точно будет Мюллер.

Антуан Гризманн

Антуан проводит очередной убедительный сезон в своем испанском отрезке карьеры. Причем этот – самый лучший с точки зрения результативности, 7 сезонов подряд Антуан забивает больше, чем в предыдущем. Юркий нападающий является лидером атак «индейцев». Нет сомнений, что и на домашнем Евро в составе «трехцветных» ему уготована роль первой скрипки в атаке. В любом случае летом за этого парня развернется настоящая охота: «Челси», «Ман Юнайтед» и, конечно же, «ПСЖ». А вы допускаете вариант при котором Лигу Чемпионов выиграет «Атлетико» , а Чемпионат Европы – сборная Франции?

Давид Силва

Обновленная сборная Испании поедет во Францию в ранге действующих чемпионов и одного из фаворитов. С уходом Хави и Хаби Алосно конкуренция в полузащите отнюдь не стала слабее. Даже в составах полуфиналистов Лиги Чемпионов можно найти Алькантару, Иско, Коке, Наваса, но все же именно Давид должен занять место ушедшего Хави. На его счету есть гол в финале против итальянцев четырьмя годами ранее. Если умница Силва поможет Пеллегрини выиграть напоследок ЛЧ, а потом выиграть и ЧЕ в роли одного из лидеров сборной, то чем черт не шутит? Иньеста в 2010-м и 2012-м попадал в тройку, чем Давид хуже? Для начала надо всего лишь выиграть Лигу Чемпионов впервые в своей карьере и в истории «Сити».

Кевин Де Брюйне

Та же история с другим диспетчером «горожан». Вклад рыжеволосого бельгийца в исторический успех команды Пеллегрини невозможно переоценить. Перезапустив свою карьеру в Бундеслиге, Кевин вернулся в АПЛ и покорил ее со второй попытки, став наряду с Агуэро и Сильвой одним из ключевых игроков атаки. Его травма ощутимо сказалась на результатах команды зимой и далеко не факт, что без важнейших голов в противостоянии с «ПСЖ» у «Ман Сити» нашлись бы другие козыри. Да и в сборной уже на чемпионате мира в Бразилии именно он был лидером, а не Азар или Лукаку. В этом году на Бельгию уже не будут смотреть как на темную лошадку, и ожидания от их выступления высоки. Многое в успехе команды Вильмотса будет зависеть от «бельгийского Подберезкина».

Диего Годин и Серхио Рамос

Выиграв в 2006 году золотой мяч, Фабио Каннаваро стал четвертым в истории и последним на сегодняшний день защитником, который удостаивался данной награды. Полный список счастливчиков выглядит следующим образом: Франц Беккенбауэр (дважды), Лотар Маттеус, Матиас Заммер. Причем 3 из 5 наград были вручены в год, заканчивающийся цифрой 6: Франц свой второй по счету получил в 1976-м, Заммер в 1996-м и Каннаваро в 2006-м. Может и 2016-й станет счастливым для защитника. И хотя многие справедливо заметят, что тут скорее шансы выше у Хуммельса или Боатенга, но я считаю, что даже если «Бавария» или сб.Германии выиграет трофей, то выдвинут именно Мюллера. Поэтому разговор пойдет о лидерах двух мадридских клубов.

Считаю, что оба феноменально провели 2014 год на клубном уровне. Рамос той весной не только «Баварию» в полуфинале выносил, но и в чемпионате забивал на уровне нападающих, причем даже штрафные исполнял не хуже Роналду. Годин же не только забил золотой гол чемпионата, но и в финале Лиги Чемпионов не хватило всего 30 секунд для победы в турнире именно из-за Рамоса, который головой играет не менее эффективно. Именно он, а не Бейл и уж тем более не Роналду может считать себя главным героем того финала. В этом году эти клубы могут вновь встретиться в финале и было бы интересно посмотреть на противостояние двух великолепных беков. Одинаково успешные как у своих, так и чужих ворот. А в июне Рамос постарается не допустить того бардака, который царил в обороне «красной фурии» на мундиале в Бразилии, а Годин с Суаресом постараются вновь не дать Месси выиграть трофей со сборной. Видится мне, у обоих отличные шансы.

Роберт Левандовски

Здесь был выбор между чилийцем и поляком. Время показало что Артуро, в отличие от Турана, принял правильное решение, уйдя из «Ювентуса», ведь побеждать в чемпионате с «Баварией» так же легко, как с «Ювентусом», но в главном клубном турнире шансов все же больше с «ФК Голливуд» и именно мюнхенцы выбили «Старую синьору» на стадии 1/8 финала. Чилиец год назад брал Кубок Америки и в этом году поедет защищать титул. Он забил в обоих матчах в противостоянии с «Бенфикой», да и в чемпионате делает это регулярно в последнее время, но все же хочется сделать ставку именно на долговязого поляка. Поляки заняли в своей отборочной группе 2-е место, уступив чемпионам мира всего 1 очко, и все это благодаря ЛеванГОЛскому. Он стал таким же значимым для своей сборной, как Златан Ибрагимович для Швеции, на мой взгляд, именно его не хватает Леву для создания идеальной команды, жаль что из поляков натурализовали Подольски, а не Левандовски. В первой половине сезона показывал сумасшедшую результативность, попутно попав в книгу рекордов Гиннеса. Считаю, что Польша может повторить успех сборной Греции 2004 года, главное чтобы Роберт не подкачал.

Фернандо Торрес

«Наконец-то Фернандо вернулся» сейчас эту фразу можно услышать на каждом уголке Мадрида, того который не болеет за «Реал». Этой весной испанец действительно переживает вторую молодость: забив в ворота «Атлетика», игрок отличился в пятой игре подряд, что случилось впервые в его карьере. Похоже Эль Ниньо играет не только на новый контракт с «матрасниками», а он, напомню, сейчас в аренде, которая истекает в июне, но и всерьез намерен поехать на чемпионат Европы, который он уже выигрывал дважды. Фернандо очень опытный нападающий, который пригодится любой команде мира (зимой слухи связывали его даже с «Барселоной»). Не вижу смысла перечислять все сильные стороны и достижения этого нападающего, просто хочется сказать «спасибо» и выразить глубокое уважение за то, что продолжает играть и не теряет мотивацию. Связка с Давидом Вильей была лучшей в 2008 году на том самом Евро, где выступали и наши нападающие. Только 8 лет спустя один в полуфинале Лиги Чемпионов и мечтает о поездке на четвертый подряд турнир со сборной, а другие полируют лавки «Динамо», «Кубани» или вообще играют в Казахстане. Впрочем, это наши проблемы.

Серхио Агуэро

И вновь нападающий. Причем потенциально стоит в одном ряду с Суаресом. Всему виной постоянные повреждения. Агуэро вместе с Дибалой, Ди Марией, Игуаином и многими другими летом вновь попытаются помочь Месси выиграть трофей, но и на клубном уровне Серхио обязан воспользоваться передачами упомянутых Де Брюйне и Силвы. Очень талантливый нападающий, карьера которого рискует остаться недосказанной. Не пора ли это исправить, Кун?



P.S. Это мой первый опыт, поэтому буду рад почитать критику в комментариях, а также ваши варианты тех,кто при определенном стечении обстоятельств способен побороться хотя бы за попадание в тройку номинантов.