Пилар Рубио – жена голеадора финалов ЛЧ

Пилар Рубио – известная испанская телеведущая и журналистка. Но, как вы понимаете, оставаться в одном амплуа эффектной знаменитой девушке в наше время невозможно. Потому она частенько позирует для журналов в качестве модели и ведет популярную страничку в инстаграме.
А еще при такой милой внешности Пилар успевает ездить по концертам, чтобы послушать любимый метал: Kiss, Iron Maiden – вот это все.
С Рамосом девушка познакомилась во время празднования победы на Евро-2012, откуда она вела репортажи.
В то время у обоих были вторые половинки, что практически не смущало журналистку и футболиста. Еще меньше их смущала разница в возрасте – Рубио старше Рамоса на восемь лет. К осени об их отношениях все чаще начали писать таблоиды, а зимой пара впервые вместе появилась на церемонии вручения «Золотого мяча».
В 2014-ом у молодоженов появился первенец, которого назвали Серхио (интересно, в честь кого?). А через год пара подарила ему братика.
Рамос, кстати, настоящий романтик. Однажды он неожиданно пробрался в студию во время прямого эфира, чтобы исполнить для любимой романс.
Но главные сюрпризы Серхио все же творит на футбольном поле.
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