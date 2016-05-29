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Пилар Рубио – жена голеадора финалов ЛЧ

Пилар Рубио – известная испанская телеведущая и журналистка. Но, как вы понимаете, оставаться в одном амплуа эффектной знаменитой девушке в наше время невозможно. Потому она частенько позирует для журналов в качестве модели и ведет популярную страничку в инстаграме.

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А еще при такой милой внешности Пилар успевает ездить по концертам, чтобы послушать любимый метал: Kiss, Iron Maiden – вот это все.

С Рамосом девушка познакомилась во время празднования победы на Евро-2012, откуда она вела репортажи.

В то время у обоих были вторые половинки, что практически не смущало журналистку и футболиста. Еще меньше их смущала разница в возрасте – Рубио старше Рамоса на восемь лет. К осени об их отношениях все чаще начали писать таблоиды, а зимой пара впервые вместе появилась на церемонии вручения «Золотого мяча».

В 2014-ом у молодоженов появился первенец, которого назвали Серхио (интересно, в честь кого?). А через год пара подарила ему братика.

Рамос, кстати, настоящий романтик. Однажды он неожиданно пробрался в студию во время прямого эфира, чтобы исполнить для любимой романс.

Но главные сюрпризы Серхио все же творит на футбольном поле.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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Лига чемпионов Европа Реал Испания Рамос Серхио
Комментарии (10)
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ЦСКА 2015-2016
1464542680
это не бомбардир это порнодир
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bombardir001
1464545441
В последнее время на бомбардире публикуют какуюто хрень то голые девушки то на тестах какаята фигня угадай футболиста по уху скоро будет угадай футболиста по жопе
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Zeff
1464545881
Красивая женщина. Ещё и IRON MAIDEN любит.
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nikki22
1464551642
ребенок то кажется не от него
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brhr
1464573508
С пивасом пойдет :)
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ГераХэвиЛОКО
1464581885
Отличный музыкальный вкус
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rm4612
1464618995
Вот это женщина!
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RealDiMoNMadrid
1464621659
По4ему люди, которым не нравятся подобные статьи, не могут просто не заходить на такие публикации?) Такое ощущение, 4то они зайдут,вздро4нут, а потом уже на4инают возбухать :)
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