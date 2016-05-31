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    Наталья Сивец – болельщица, которую мы ждем на Евро-2016


    5
    Голосов: 1
    31.05.2016 22:00
    У некоторых прошлое Евро ассоциируется со стойкой Балотелли и унылой игрой испанцев. Но у кого-то от польско-украинского турнира остались более яркие воспоминания – внешность одной чрезвычайно горячей болельщицы.

    Девушка активно поддерживала сборную своей родной Польши и не раз привлекала внимание операторов. Неудивительно, ведь у нее практически идеальная фигура: 87-59-89. Особенное внимание фотографы обращали на 87.

    Модель моментально прозвали «польской Ларисой Рикельме» и наградили неофициальным титулом самой сексуальной девушки турнира. Евро принесло ей известность и десятки предложений от модных журналов.

    Полячка не стесняется сниматься и в откровенных фотосессиях, поскольку считает это настоящим искусством. Сивец признается, что влюблена в свое тело. И мы никак не может ее за это осуждать.

    Лучшие голы Евро-2012

    Пилар Рубио – жена голеадора финалов ЛЧ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Фан-группа Натальи Сивец ВК
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии19
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    • ...
      Рейтинг: +46

      propolis 16 июня 2016, 19:52

      Как все просто: вывалила прилюдно сиськи.. и все.. уже звезда..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 12 июня 2016, 17:39

      нефигово засветилась

      0
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    • ...
      Рейтинг: +28

      loko7778 2 июня 2016, 13:58

      Нормальная кабыла

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      Varnes 2 июня 2016, 08:57

      Отлично! Хоть будит на что посмотреть на ЕВРО-16 :)

      2
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 2 июня 2016, 07:33

      шлюшка. осчастливит кого- нибудь штампом в паспорте и рогами на голове.

      0
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      Рейтинг: +286

      Igorello97 1 июня 2016, 16:26

      Надеюсь на Евро-2016 мы таких куриц не увидим.

      1
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      Рейтинг: +371

      ASG > Igorello97 5 июня 2016, 21:01

      будет только 23 петуха.

      0
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 1 июня 2016, 15:20

      Я бы вдул))))

      0
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      Рейтинг: +29

      asshunter 1 июня 2016, 12:41

      курва)

      2
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 1 июня 2016, 11:39

      ауффффффф станок канкретный

      0
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      Рейтинг: +520

      Boozman 1 июня 2016, 11:07

      А как же наша болельщица, которая камеры застеснялась

      1
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