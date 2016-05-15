Лучшие голы Евро-2012

В преддверии чемпионата Европы-2016 блог MyFootball вспоминает самые красивые голы прошлого первенства

Начинаем с самого первого гола турнира. Роберт Левандовски, Группа А, Польша 1-1 Греция.

Роман Широков, Группа А, Россия 4-1 Чехия

Якуб Блащиковски, Группа А, Польша 1-1 Россия

Марио Гомес, Группа В, Германия 1-0 Португалия

Дубль Криштиану Роналду. Группа В, Португалия 2-1 Нидерланды

Андреа Пирло, Группа С, Италия 1-1 Хорватия

Давид Силва, Группа С, Испания 4-0 Ирландия

Сеск Фабрегас, Группа С, Испания 1-1 Италия

Марио Балотелли, Группа С, Италия 2-0 Ирландия

Дубль Андрея Шевченко, Группа D, Украина 2-1 Швеция

Дэнни Уэлбэк, Группа D, Швеция 2-3 Англия

Златан Ибрагимович, Группа D, Швеция 2-0 Франция

Криштиану Роналду, 1/4 финала, Чехия 0-1 Португалия

Сами Хедира, 1/4 финала, Германия 4-2 Греция

Марио Балотелли, 1/2 финала, Германия 1-2 Италия

Ну и напоследок - обзор финального матча Испания 4-0 Италия