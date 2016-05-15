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    Лучшие голы Евро-2012

    15 мая 2016
    В преддверии чемпионата Европы-2016 блог MyFootball вспоминает самые красивые голы прошлого первенства

    Начинаем с самого первого гола турнира. Роберт Левандовски, Группа А, Польша 1-1 Греция.

    Роман Широков, Группа А, Россия 4-1 Чехия

    Якуб Блащиковски, Группа А, Польша 1-1 Россия

    Марио Гомес, Группа В, Германия 1-0 Португалия

    Дубль Криштиану Роналду. Группа В, Португалия 2-1 Нидерланды

    Андреа Пирло, Группа С, Италия 1-1 Хорватия

    Давид Силва, Группа С, Испания 4-0 Ирландия

    Сеск Фабрегас, Группа С, Испания 1-1 Италия

    Марио Балотелли, Группа С, Италия 2-0 Ирландия

    Дубль Андрея Шевченко, Группа D, Украина 2-1 Швеция

    Дэнни Уэлбэк, Группа D, Швеция 2-3 Англия

    Златан Ибрагимович, Группа D, Швеция 2-0 Франция

    Криштиану Роналду, 1/4 финала, Чехия 0-1 Португалия

    Сами Хедира, 1/4 финала, Германия 4-2 Греция

    Марио Балотелли, 1/2 финала, Германия 1-2 Италия

    Ну и напоследок - обзор финального матча Испания 4-0 Италия

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