Лучшие голы Евро-2012

Начинаем с самого первого гола турнира. Роберт Левандовски, Группа А, Польша 1-1 Греция.
Роман Широков, Группа А, Россия 4-1 Чехия
Якуб Блащиковски, Группа А, Польша 1-1 Россия
Марио Гомес, Группа В, Германия 1-0 Португалия
Дубль Криштиану Роналду. Группа В, Португалия 2-1 Нидерланды
Андреа Пирло, Группа С, Италия 1-1 Хорватия
Давид Силва, Группа С, Испания 4-0 Ирландия
Сеск Фабрегас, Группа С, Испания 1-1 Италия
Марио Балотелли, Группа С, Италия 2-0 Ирландия
Дубль Андрея Шевченко, Группа D, Украина 2-1 Швеция
Дэнни Уэлбэк, Группа D, Швеция 2-3 Англия
Златан Ибрагимович, Группа D, Швеция 2-0 Франция
Криштиану Роналду, 1/4 финала, Чехия 0-1 Португалия
Сами Хедира, 1/4 финала, Германия 4-2 Греция
Марио Балотелли, 1/2 финала, Германия 1-2 Италия
Ну и напоследок - обзор финального матча Испания 4-0 Италия