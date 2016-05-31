Наталья Сивец – болельщица, которую мы ждем на Евро-2016

Девушка активно поддерживала сборную своей родной Польши и не раз привлекала внимание операторов. Неудивительно, ведь у нее практически идеальная фигура: 87-59-89. Особенное внимание фотографы обращали на 87.

Модель моментально прозвали «польской Ларисой Рикельме» и наградили неофициальным титулом самой сексуальной девушки турнира. Евро принесло ей известность и десятки предложений от модных журналов.

Полячка не стесняется сниматься и в откровенных фотосессиях, поскольку считает это настоящим искусством. Сивец признается, что влюблена в свое тело. И мы никак не может ее за это осуждать.

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