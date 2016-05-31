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Наталья Сивец – болельщица, которую мы ждем на Евро-2016

Девушка активно поддерживала сборную своей родной Польши и не раз привлекала внимание операторов. Неудивительно, ведь у нее практически идеальная фигура: 87-59-89. Особенное внимание фотографы обращали на 87.

Модель моментально прозвали «польской Ларисой Рикельме» и наградили неофициальным титулом самой сексуальной девушки турнира. Евро принесло ей известность и десятки предложений от модных журналов.

Полячка не стесняется сниматься и в откровенных фотосессиях, поскольку считает это настоящим искусством. Сивец признается, что влюблена в свое тело. И мы никак не может ее за это осуждать.

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Комментарии (20)
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rm4612
1464735139
Ja pierdole!!!
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VITPO
1464744266
Действительно хороша.
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PTZevolution
1464749564
Может я конечно в оппозиции, но как могут такие доски нравится? Посмотрите на бразильские стадионы, там есть на что поглядеть...
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Жека 35
1464752921
Нормальный такой экземплярчик
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swot1205
1464757900
нормуль станок
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jeremi.10
1464764777
"Болельщица, которую мы ждём", а мы это кто?
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Sanloko
1464765333
хороша Наташа, жаль не наша......
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asshunter
1464774063
курва)
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Romio-xxx
1464783639
Я бы вдул))))
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Igorello97
1464787564
Надеюсь на Евро-2016 мы таких куриц не увидим.
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