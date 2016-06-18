Бельгия одержала первую победу на Евро-2016. Мхитарян может перейти в «МЮ». Дайджест событий дня

Гол Витселя помог Бельгии разгромить Ирландию

В матче 2-го тура группового этапа Евро-2016 сборная Бельгии нанесла Ирландии крупное поражение со счетом 3:0. Дубль на свой счет записал Ромелу Лукаку, еще один гол забил Аксель Витсель. Эта победа позволила бельгийцам выйти на промежуточное второе место в группе.

Венгрия вырвала ничью у Исландии благодаря автоголу Саеварссона

В матче второго тура группового этапа Евро-2016 сборная Исландии и команда Венгрии сыграли вничью со счетом 1:1. Оба гола забили игроки исландской сборной: Гильфи Сигурдссон реализовал пенальти, назначенный российским арбитром Сергеем Карасевым, а в концовке встречи Биркир-Мар Саеварссон поразил собственные ворота.

УЕФА открыл дисциплинарное дело против Хорватии

УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Хорватии. Отметим, что обвинения предъявлены команде за использование болельщиками пиротехнических средств, метание предметов, потасовки на трибунах и расистское поведение в матче 2-го тура группового этапа Евро-2016 с Чехией (2:2). Напомним, в концовке игры болельщики сборной Хорватии бросили на поле файер и устроили драку на трибунах, после чего встреча была остановлена на несколько минут.

В Бельгии задержаны лица, которые планировали совершить теракт во время матча Бельгия – Ирландия

В Бельгии были арестованы 12 человек, которые планировали совершить теракт во время матча 2-го тура группового этапа Евро-2016 между бельгийской сборной и командой Ирландии. Преступники планировали совершить взрывы в местах скопления болельщиков «красных дьяволов» и торговых центрах.

Росицки выбыл до конца Евро-2016

Полузащитник сборной Чехии Томаш Росицки больше не сыграет на Евро-2016. Напомним, футболист получил травму бедра в матче второго тура группового этапа против команды Хорватии (2:2). Ранее сообщалось, что Росицки не сыграет в третьем матче своей сборной против Турции, а теперь стало известно, что игрок не поможет чехам, даже если они выйдут в плей-офф.

«Ювентус» запрашивает 160 миллионов за Погба

Туринский «Ювентус» выдвинул требования мадридскому «Реалу», нацелившемуся на Поля Погба. Итальянский клуб запрашивает у мадридцев 160 миллионов евро, если те хотят приобрести французского полузащитника нынешним летом. Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет получить от «Реала» 140 миллионов евро. Сейчас Поль Погба выступает на чемпионате Европы в составе сборной Франции.

«Манчестер Юнайтед» предложил за Мхитаряна 24 миллиона

«Манчестер Юнайтед» предложил за полузащитника дортмундской «Боруссии» Генриха Мхитаряна 24 миллиона евро. Кроме того, англичане готовы удвоить зарплату Мхитаряна и платить ему 10 миллионов евро в год. Напомним, что агент футболиста Мино Райола заявил о желании игрока перейти в «МЮ». В минувшем розыгрыше Бундеслиги Мхитарян провел за «Боруссию» 31 матч, забив 11 голов и сделав 15 результативных передач.

«Рома» может приобрести Нойштедтера

Полузащитник «Шальке-04» Роман Нойштедтер вызвал интерес со стороны «Ромы». По информации источника, руководство римского клуба находится в поисках усиления линии защиты и готово пригласить футболиста сборной России. Отметим, что 1-го июля игрок станет свободным агентом. В прошедшем сезоне Нойштедтер провел за «Шальке-04» в Бундеслиге 30 матчей, в которых заработал четыре желтые карточки.

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