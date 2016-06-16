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    «Ювентус» запросил за Погба 140 миллионов, «Реал» отказался от трансфера

    «Реал» отказался от идеи покупки хавбека «Ювентуса» Поля Погба. Туринский клуб потребовал за своего игрока 140 миллионов евро, а сам француз 12,5 миллиона евро в год.

    После завершения переговоров по Погба «Реал» намерен выкупить у «Ювентуса» форварда Альваро Морату. За этот трансфер мадридцам придется заплатить 30 миллионов евро.

    Источник: Goal.com

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    16.06.2016 12:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 16 июня 2016, 16:22

      Чего Юве хочет? придурки... ну как так завышивать цену... 60.. ну 70 максимум его цена... Перес все норм! Забираем Морату, и досвидос...
      Я думаю для Погба потолок чемпион Италии, дальше просто не потянит

      -1
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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ 16 июня 2016, 16:02

      Да он нуба раздутая

      0
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 16 июня 2016, 15:31

      Вчера он даже на 50 не наиграл!!!Албанцы ни раз легко проходили сильнейший Французский центр!!!

      0
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      Рейтинг: +65

      Nail-football 16 июня 2016, 14:24

      Ему красная цена 20

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 16 июня 2016, 14:10

      Ай, слабачки, не осилили 140 лямов

      3
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      Рейтинг: +11

      davidgame 16 июня 2016, 14:09

      и Крооса еще б захотели ахах) цена Поля макс 80 млн

      1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 16 июня 2016, 13:04

      Ни ххххххх итальянцы залупили......чтож сразу не млрд

      1
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