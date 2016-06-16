«Ювентус» запросил за Погба 140 миллионов, «Реал» отказался от трансфера

«Реал» отказался от идеи покупки хавбека «Ювентуса» Поля Погба. Туринский клуб потребовал за своего игрока 140 миллионов евро, а сам француз 12,5 миллиона евро в год.

После завершения переговоров по Погба «Реал» намерен выкупить у «Ювентуса» форварда Альваро Морату. За этот трансфер мадридцам придется заплатить 30 миллионов евро.