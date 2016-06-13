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  • Италия разорвала Бельгию в лучшем матче тура. Ключевые моменты 4-го дня Евро

Италия разорвала Бельгию в лучшем матче тура. Ключевые моменты 4-го дня Евро

Последний матч сегодняшнего дня оправдал и, возможно, даже превзошел все ожидания: в Лионе сражались Бельгия и Италия, а победу одержали подопечные Антонио Конте.

Онлайн матча Бельгия – Италия – 0:2

Видеогалерея матча

Второй гол Пелле в добавленное время, великолепный гол! Италия выиграла у Бельгии в лучшем матче тура на сей момент.

Ориги за восемь минут до конца обязан был сравнять счет. И тут же едва не удвоил его Иммобиле.

Игра у нас изумительная идет, Бельгия и Италия обменялись супермоментами!

Ох, едва 0:2 не стало, Пелле не попал!

На 32-й минуте итальянцы открыли счет, и кто герой? Джаккерини!

Составы! У бельгийцев все-таки появился Вермален. Вместо ожидаемого многими Мертенса – Феллаини

К футболу готовы!

Матч, открывший группу Е, завершился вничью: Ирландия и Швеция обменялись голами на «Стад де Франс».

Ирландия – Швеция – 1:1

Видеогалерея матча

Все-таки сравнивает Швеция, автогол Кларка, который оставил ирландцев без победы.

Швеция чудом не сравняла счет. Вот как Форсберг в ворота не попал?

48-я минута, и ирландцы выходят вперед! Ху-ла-хан! Это фамилия ирландского полузащитника, забившего гол.

И потрясающий удар в перекладину, Хендрик пробил.

Здорово приложился Брэди, чуть-чуть выше мяч прошел.

Ирландцы начали активнее и едва не забили.

Составы команд. Златан на месте.

Фанаты ждут!

Испанцы выиграли у чехов, забив решающий гол лишь на последних минутах. Игра прошла в Тулузе – там же, где сборная России встретится с Уэльсом в матче третьего тура (20 июня). Испания и Хорватия набрали по три балла, Турция и Чехия очков не имеют. В следующем туре испанцы встретятся с турками, а чехи с хорватами.

Онлайн матча Испания Чехия 1:0

Видеогалерея матча

На последних минутах Чехия едва не сравняла: спас Де Хеа.

Чехи недотерпели, слишком уж прижимались и получили гол на 87-й минуте. Жерар Пике приносит победу Испании.

Чехия тоже огрызнулась: Губник, знакомый Леониду Слуцкому по совместной работе еще в «Москве», слишком слабо покатил мяч после розыгрыша стандарта.

Хороший момент Испания упустила сразу после перерыва. И даже не один.

Еще один опасный удар Мораты. Но мимо. И первый тайм без голов.

А Чех вытащил удар Мораты с близкого расстояния.

Лайнсмен не ушел от подката Мораты.

А вот и составы. У Испании все предсказуемо, а у чехов – пять номинальных защитников и в запасе одна из главных звезд Борек Докал. Интересно, по какой схеме сыграет Чехия. На официальном сайте УЕФА все-таки прогнозируют расстановку 4-4-1-1.

Давид Силва сыграет свой 100-й матч за сборную Испании!

Испанцы и чехи показывают, что футбол все-таки объединяет.

Чемпионат Европы Европа Испания Чехия Бельгия Италия Ирландия Швеция Пике Жерар Кларк Киран Хулахан Весли
Комментарии (11)
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1465854681
Чехи боролись, но не повезло им.
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kurskih
1465856671
болел за Бельгию, но они, к сожалению, не показали игры...
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Ильгизар И
1465880662
Вива Италия
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ЮВЕ с 9 лет
1465882914
kurskih в смысле они не показали игру? играли они хорошо но просто Италия сильнее и с этим хочешь не хочешь придётся смирится )
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Ч.В.Г.
1465883994
Пока из всех топовых команд итальянцы самые лучшие
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RUPRICHT
1465884835
Итальянцы оправдали мои надежды!!!!СЫГРАЛИ НА ОТЛИЧНО!!!ХОТЯ ВОЗНЯ ПЕРЕД ИГРОЙ БЫЛА НА СТОРОНЕ БЕЛЬГИИ!!???ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЧТО СБОРНАЯ БЕЛЬГИИ ПЕРЕОЦЕНИЛА СВОИ СПОСОБНОСТИ!!???ЧТО МОЕ МНЕНИЕ О СИЛЕ КОМАНД ТО: 1 ФРАНЦИЯ 2 ИТАЛИЯ 3 УКРАИНА!!!!!!ОСТАЛЬНЫХ ПОКА НЕ ВИДНО!!????
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Strig
1465887255
Итальянцы все очень опытные ... опыт иногда бьёт всё...
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343443
1465887406
Итальянцы все очень опытные
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VReDNiY
1465889287
Заголовок убил. Разорвала. Обыграли и не более.
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