Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду не забил пенальти Австрии, Бельгия разгромила Ирландию. Ключевые события Евро-2016


    0
    Голосов: 0
    18.06.2016 22:40
    Безоговорочная победа бельгийцев над ирландцами, огненный матч Исландии и Австрии, а также неожиданно безголевая битва Португалии с Австрией. «Бомбардир» показывает главные моменты заключительных встреч второго тура группового этапа.

    Онлайн матча Португалия – Австрия – 0:0

    Видеогалерея матча

    Роналду был в 11 метрах от рекорда Евро, но грохнул в штангу с пенальти. Португалия так и не смогла забить австрийцам.

    Роналду! Так был близок к голу, но австрийский вратарь начеку.

    Еще один классный момент упустили португальцы.

    Роналду промазал из убойной позиции.

    Нани ответил своим шансом.

    Классный момент не использовал Харник.

    Составы на матч Португалия – Австрия.


    В свои ворота забивают исландцы. Счет становится равным!

    Сигурдссон открывает счет ударом с пенальти!

    Составы на матч Исландия – Венгрия.

    Дубль оформляет Лукаку. Еще один разгром у нас!

    Витсель увеличивает преимущество бельгийцев.

    Лукаку открывает счет! Де Брюйне ассистировал.

    Голевой момент возник у Алдервейрелда.

    Азар мог забивать, но немного не хватило.

    Игра пока проходит без моментов, а мы представляем вам интересный факт. Сборная Бельгии не проиграла ни одного матча против Ирландии за последние 50 лет. Всего за это время команды провели шесть игр, где бельгийцы дважды праздновали успех, а еще четыре матча играли с соперником вничью.

    Стартовые составы на первый матч игрового дня.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 19 июня 2016, 17:01

      португалия на вылет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -3

      lihindic 19 июня 2016, 09:36

      пускай вылетают...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 19 июня 2016, 08:45

      Пеналду герой Австрии

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 19 июня 2016, 08:42

      Так Роналду такими темпами может и вылетит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 19 июня 2016, 07:02

      Роналду в Россию...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Strig 19 июня 2016, 06:11

      И га рональдуху бывает проруха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 19 июня 2016, 02:12

      Роналду в Россию...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -46

      kurskih 19 июня 2016, 01:14

      Эх, Криштиану...

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11