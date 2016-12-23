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    • Падение ван Гаала, хохот Клоппа и еще 13 смешных видео года

    Падение ван Гаала, хохот Клоппа и еще 13 смешных видео года


    4.3
    Голосов: 6
    23.12.2016 15:56
    «Бомбардир» собрал полтора десятка веселых видеоклипов 2016 года, которые поднимут вам настроение в конце рабочей недели.

    В Англии кто-то явно переотмечал в начале января, однако судья не стал останавливать игру из-за выбежавшего на поле фаната. В итоге вышел адский микс с промахом, жутким полем и падающим болельщиком.

    В начале года всех поразило видео с лайнсменом, который за несколько секунд активно размахивал флажком с разными обозначениями. Чего же хотел «неопределившийся» так толком и неясно, но вскоре был назначен пенальти.

    В Италии празднование гола было слишком бурным. Настолько, что его автор застрял в рекламе.

    Луи ван Гаал был следующим. Устроил хит сезона, рухнув на поле прямо перед судьей в матче с «Арсеналом».

    А в это время кому-то в Бразилии отчаянно не повезло с реализацией пенальти. Надо ж так пробить в обе штанги, а добить прямо во вратаря.

    Но круче было на Таити – там голкипер умудрился забить гол в свои ворота почти с нулевого угла.

    Весной Юрген Клопп больше развлекался на скамейке, чем побеждал с «Ливерпулем», но в одной из успешных игр был вправе похохотать над не слишком удачным ударом Лукаса Лейвы.

    Мане тогда еще играл за «Саутгемптон» и в одном матче разразился хет-триком. Судья Андре Марринер пошутил над ним после игры.

    Смешной эпизод на Евро-2016 появился в первом же матче, когда Мусса Сиссоко начал активно разминаться, увидев, что его снимают.

    Альваро Мората так старался в матче с Чехией, что неожиданно снес лайнсмена в подкате.

    Рой Кин запомнился на Евро гигантской бородищей и шуткой над тренером вратарей в сборной Ирландии.

    Страшно подумать, что бы Кин сделал с этими двумя парнями, которые исполнили одновременно самую идиотскую симуляцию в истории футбола.

    А неподалеку в матче второго дивизиона чемпионата Чили ворота одной из команд спасла… собака!

    Кто скучает по Лучано Спаллетти – вам от него большой привет. Бывший тренер «Зенита» в буквальном смысле слова бился головой о стол после неудачного вопроса журналиста о микроклимате в команде.

    И напоследок – самый жуткий автогол года из турецкого чемпионата, случившийся при помощи экс-спартаковца Эменике.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 6
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +62

      NoN141 26 декабря 2016, 13:27

      А чего он упал то?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +142

      MaxiLeon > NoN141 19 марта 2019, 02:37

      мне кажись Ван Гаал показывал (Четвертому) 4 Рефери кто то из игроков Арсенала специально упал , ( не видел , он симулировал)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -2

      ЦСКА ЧЕМПИОН МОСКВА 23 декабря 2016, 17:30

      вот клоун гал

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      McDuff 23 декабря 2016, 16:56

      ждал автогол вратаря Сассуоло и немецкого парфюмера на Евро)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +628

      lNeTl > McDuff 23 декабря 2016, 23:39

      А как пьяный судья тролит бокового?

      1
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      ...
      Рейтинг: +264

      McDuff > lNeTl 24 декабря 2016, 11:35

      на самом деле смешных моментов в этом году было куда больше, чем представлено

      -1
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