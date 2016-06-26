Евро осталось без штанов. Германия и Франция выходят в 1/4. Все голы Евро-2016

Простой, но эффективный розыгрыш штрафного.
Батшуайи выходит на замену и завершает атаку, начавшуюся угловым.
Уроки геометрии от Бельгии.
Феррейра-Карраско добивает бедных венгров.
Разрушение стереотипа про удар защитника.
Козачик тащит пенальти! Вот это да!
Гомес забивает после шикарного прохода Дракслера.
А вот и третий. Очень легкий.
Брэди забивает фаворитам турнира. Нет, не рукой, а с пенальти.
Вот так надежда Франции сравнивает счет.
А так – выводит команду вперед. За 4 минуты! Фантастика, не правда ли?