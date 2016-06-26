Евро осталось без штанов. Германия и Франция выходят в 1/4. Все голы Евро-2016

Венгрия – Бельгия 0:4

Простой, но эффективный розыгрыш штрафного.

Батшуайи выходит на замену и завершает атаку, начавшуюся угловым.

Уроки геометрии от Бельгии.

Феррейра-Карраско добивает бедных венгров.

Германия – Словакия 3:0

Разрушение стереотипа про удар защитника.

Козачик тащит пенальти! Вот это да!

Гомес забивает после шикарного прохода Дракслера.

А вот и третий. Очень легкий.

Франция – Ирландия 2:1

Брэди забивает фаворитам турнира. Нет, не рукой, а с пенальти.

Вот так надежда Франции сравнивает счет.

А так – выводит команду вперед. За 4 минуты! Фантастика, не правда ли?