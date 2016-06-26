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  • Евро осталось без штанов. Германия и Франция выходят в 1/4. Все голы Евро-2016

Евро осталось без штанов. Германия и Франция выходят в 1/4. Все голы Евро-2016

Венгрия – Бельгия 0:4

Простой, но эффективный розыгрыш штрафного.

Батшуайи выходит на замену и завершает атаку, начавшуюся угловым.

Уроки геометрии от Бельгии.

Феррейра-Карраско добивает бедных венгров.

Германия – Словакия 3:0

Разрушение стереотипа про удар защитника.

Козачик тащит пенальти! Вот это да!

Гомес забивает после шикарного прохода Дракслера.

А вот и третий. Очень легкий.

Франция – Ирландия 2:1

Брэди забивает фаворитам турнира. Нет, не рукой, а с пенальти.

Вот так надежда Франции сравнивает счет.

А так – выводит команду вперед. За 4 минуты! Фантастика, не правда ли?

Чемпионат Европы Европа Франция Ирландия Германия Словакия Венгрия Бельгия Гомес Марио Боатенг Джером Азар Эден Алдервейрелд Тоби Гризманн Антуан Брэди Робби Батшуайи Миши Карраско Янник
Комментарии (4)
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pik54
1466952277
класс берет своё.
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guron88
1466954562
Франция - не производит впечатление суперкоманды. Если судьи не умаслят - не быть им в финале...
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zubr252
1466954904
гризман сделал игру молодец.Жаль В России нет такого игрока
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kurskih
1466977087
Бельгия отлично сыграла, а вот венгры только пару эпизодов выдали и усё
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