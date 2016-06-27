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Главный судья:
Милорад Мажич (Врбас)
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Венгрия - Бельгия

26.06.2016, Воскресенье, 22:00 мск Тулуза, стадион Муниципал Трансляция: Россия 1 Чемпионат Европы, 1/8 финала Венгрия - Бельгия
Группа F И В Н П Мячи Разница Очки
1. Венгрия 3 1 2 0 6:4 +2 5
2. Исландия 3 1 2 0 4:3 +1 5
3. Португалия 3 0 3 0 4:4 0 3
4. Австрия 3 0 1 2 1:4 -3 1
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    Рейтинг: +10

    iiiiiws 27 июня 2016, 00:25

    А , ну и мастерство отдельных - да , 100 % если защита Уэльса будет стоять и е б ла нить когда Азарик бежит к ним либо про ебывать иск офсайд тогда мастера мирового класса а может и галактического в сборной Бельгии

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    Рейтинг: +10

    iiiiiws 27 июня 2016, 00:16

    Уэльс первым забить должен а если нет то не пропустить хотя бы.

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