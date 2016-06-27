Венгрия - Бельгия

А , ну и мастерство отдельных - да , 100 % если защита Уэльса будет стоять и е б ла нить когда Азарик бежит к ним либо про ебывать иск офсайд тогда мастера мирового класса а может и галактического в сборной Бельгии
|Группа F
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Венгрия
|3
|1
|2
|0
|6:4
|+2
|5
|2.
|Исландия
|3
|1
|2
|0
|4:3
|+1
|5
|3.
|Португалия
|3
|0
|3
|0
|4:4
|0
|3
|4.
|Австрия
|3
|0
|1
|2
|1:4
|-3
|1
А , ну и мастерство отдельных - да , 100 % если защита Уэльса будет стоять и е б ла нить когда Азарик бежит к ним либо про ебывать иск офсайд тогда мастера мирового класса а может и галактического в сборной Бельгии
Уэльс первым забить должен а если нет то не пропустить хотя бы.