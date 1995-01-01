Турниры:
Испания. Примера (2009/2010)
|38 тур
|16 мая, воскресенье
|21:00
|Осасуна
|1:1
|Херес
|37 тур
|8 мая, суббота
|23:00
|Херес
|3:2
|Сарагоса
|36 тур
|4 мая, вторник
|23:55
|Валенсия
|3:1
|Херес
|35 тур
|1 мая, суббота
|20:00
|Херес
|2:1
|Альмерия
|34 тур
|24 апреля, суббота
|20:00
|Барселона
|3:1
|Херес
|33 тур
|18 апреля, воскресенье
|19:00
|Херес
|2:2
|Расинг
|32 тур
|14 апреля, среда
|22:00
|Атлетико
|1:2
|Херес
|31 тур
|10 апреля, суббота
|22:00
|Херес
|0:1
|Хетафе
|30 тур
|4 апреля, воскресенье
|19:00
|Спортинг
|2:2
|Херес
|29 тур
|28 марта, воскресенье
|19:00
|Херес
|3:0
|Вальядолид
|28 тур
|23 марта, вторник
|23:55
|Севилья
|1:1
|Херес
|27 тур
|20 марта, суббота
|20:00
|Херес
|2:1
|Тенерифе
|26 тур
|14 марта, воскресенье
|19:00
|Вильярреал
|2:0
|Херес
|25 тур
|7 марта, воскресенье
|19:00
|Малага
|2:4
|Херес
|24 тур
|28 февраля, воскресенье
|19:00
|Херес
|1:1
|Эспаньол
|23 тур
|20 февраля, суббота
|20:00
|Депортиво
|2:1
|Херес
|22 тур
|13 февраля, суббота
|22:00
|Херес
|0:3
|Реал
|21 тур
|7 февраля, воскресенье
|19:00
|Атлетик
|3:2
|Херес
|20 тур
|31 января, воскресенье
|19:00
|Херес
|2:1
|Мальорка
|19 тур
|24 января, воскресенье
|19:00
|Херес
|1:2
|Осасуна
|18 тур
|17 января, воскресенье
|19:00
|Сарагоса
|0:0
|Херес
|17 тур
|10 января, воскресенье
|19:00
|Херес
|1:3
|Валенсия
|16 тур
|3 января, воскресенье
|19:00
|Альмерия
|1:0
|Херес
|14 тур
|13 декабря, воскресенье
|19:00
|Расинг
|3:2
|Херес
|13 тур
|5 декабря, суббота
|20:00
|Херес
|0:2
|Атлетико
|15 тур
|2 декабря, среда
|23:55
|Херес
|0:2
|Барселона
|12 тур
|29 ноября, воскресенье
|19:00
|Хетафе
|5:1
|Херес
|11 тур
|22 ноября, воскресенье
|19:00
|Херес
|0:0
|Спортинг
|10 тур
|8 ноября, воскресенье
|19:00
|Вальядолид
|0:0
|Херес
|9 тур
|31 октября, суббота
|22:00
|Херес
|0:2
|Севилья
|8 тур
|25 октября, воскресенье
|19:00
|Тенерифе
|1:0
|Херес
|7 тур
|18 октября, воскресенье
|00:00
|Херес
|2:1
|Вильярреал
|6 тур
|4 октября, воскресенье
|19:00
|Херес
|1:1
|Малага
|5 тур
|27 сентября, воскресенье
|19:00
|Эспаньол
|0:0
|Херес
|4 тур
|23 сентября, среда
|22:00
|Херес
|0:3
|Депортиво
|3 тур
|20 сентября, воскресенье
|21:00
|Реал
|5:0
|Херес
|2 тур
|13 сентября, воскресенье
|23:00
|Херес
|0:1
|Атлетик
|1 тур
|30 августа, воскресенье
|19:00
|Мальорка
|2:0
|Херес