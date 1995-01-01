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    Херес - результаты

    Город Херес-де-ла-Фронтера
    Дивизион Испания-Терсера - Группа 18
    Сайт http://www.xerezcd.com
    Стадион Шапин
    Турниры:
    Испания. Примера (2009/2010)
    38 тур
    		16 мая, воскресенье 21:00 Осасуна 1:1 Херес
    37 тур
    		8 мая, суббота 23:00 Херес 3:2 Сарагоса
    36 тур
    		4 мая, вторник 23:55 Валенсия 3:1 Херес
    35 тур
    		1 мая, суббота 20:00 Херес 2:1 Альмерия
    34 тур
    		24 апреля, суббота 20:00 Барселона 3:1 Херес
    33 тур
    		18 апреля, воскресенье 19:00 Херес 2:2 Расинг
    32 тур
    		14 апреля, среда 22:00 Атлетико 1:2 Херес
    31 тур
    		10 апреля, суббота 22:00 Херес 0:1 Хетафе
    30 тур
    		4 апреля, воскресенье 19:00 Спортинг 2:2 Херес
    29 тур
    		28 марта, воскресенье 19:00 Херес 3:0 Вальядолид
    28 тур
    		23 марта, вторник 23:55 Севилья 1:1 Херес
    27 тур
    		20 марта, суббота 20:00 Херес 2:1 Тенерифе
    26 тур
    		14 марта, воскресенье 19:00 Вильярреал 2:0 Херес
    25 тур
    		7 марта, воскресенье 19:00 Малага 2:4 Херес
    24 тур
    		28 февраля, воскресенье 19:00 Херес 1:1 Эспаньол
    23 тур
    		20 февраля, суббота 20:00 Депортиво 2:1 Херес
    22 тур
    		13 февраля, суббота 22:00 Херес 0:3 Реал
    21 тур
    		7 февраля, воскресенье 19:00 Атлетик 3:2 Херес
    20 тур
    		31 января, воскресенье 19:00 Херес 2:1 Мальорка
    19 тур
    		24 января, воскресенье 19:00 Херес 1:2 Осасуна
    18 тур
    		17 января, воскресенье 19:00 Сарагоса 0:0 Херес
    17 тур
    		10 января, воскресенье 19:00 Херес 1:3 Валенсия
    16 тур
    		3 января, воскресенье 19:00 Альмерия 1:0 Херес
    14 тур
    		13 декабря, воскресенье 19:00 Расинг 3:2 Херес
    13 тур
    		5 декабря, суббота 20:00 Херес 0:2 Атлетико
    15 тур
    		2 декабря, среда 23:55 Херес 0:2 Барселона
    12 тур
    		29 ноября, воскресенье 19:00 Хетафе 5:1 Херес
    11 тур
    		22 ноября, воскресенье 19:00 Херес 0:0 Спортинг
    10 тур
    		8 ноября, воскресенье 19:00 Вальядолид 0:0 Херес
    9 тур
    		31 октября, суббота 22:00 Херес 0:2 Севилья
    8 тур
    		25 октября, воскресенье 19:00 Тенерифе 1:0 Херес
    7 тур
    		18 октября, воскресенье 00:00 Херес 2:1 Вильярреал
    6 тур
    		4 октября, воскресенье 19:00 Херес 1:1 Малага
    5 тур
    		27 сентября, воскресенье 19:00 Эспаньол 0:0 Херес
    4 тур
    		23 сентября, среда 22:00 Херес 0:3 Депортиво
    3 тур
    		20 сентября, воскресенье 21:00 Реал 5:0 Херес
    2 тур
    		13 сентября, воскресенье 23:00 Херес 0:1 Атлетик
    1 тур
    		30 августа, воскресенье 19:00 Мальорка 2:0 Херес
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