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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Херес - Реал
Херес - Реал: обзор матча 13 февраля 2010
Херес
13.02.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 22 тур
0 : 3
Завершен
Реал
65'
А. Арбелоа
69'
К. Роналду
71'
К. Роналду
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херес - Реал
Замена
П. Антонито
️️️️
М. Бермехо
Замена
М. Алустица
️️️️
В. Морено
Замена
А. Гомес
️️️️
К. Кальво
Замена
М. Диарра
️️️️
Х. Алонсо
ГОЛ! 0:3!
К. Роналду
Пас отдал
Кака
ГОЛ! 0:2!
К. Роналду
Пас отдал
Кака
Замена
Рауль
️️️️
Г. Игуаин
ГОЛ! 0:1!
А. Арбелоа
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
Желтая карточка
Л. Диарра
Желтая карточка
С. Кейта
Желтая карточка
А. Арбелоа
Желтая карточка
С. Рамос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херес
10
Ренан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
5
Леандро Жиода
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
11
Момо
(К)
ЛВ
21
Сиди Кейта
ЦП
6
Висенте Морено
ЦП
4
Виктор Санчес
АП
10
Карлос Кальво
ПВ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
(К)
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
10
Кака
ЛП
19
Лассана Диарра
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Херес
1
Чема
ВР
3
Хезус Мендоса
ЛЗ
23
Абель Гомес
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
8
Перес Антонито
ЦФ
17
Мичел
ЦФ
21
Матиас Алустица
ЦФ
Реал
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
9
Махамаду Диарра
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
7
Рауль
ЦФ
4-2-3-1
10
Ренан
20
Касадо
5
Жиода
16
Айтами
2
Редондо
21
Кейта
6
Морено
11
Момо
4
Санчес
10
Кальво
9
Бермехо
4-4-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
24
Гарай
93
Рамос
12
Марсело
23
Гранеро
19
Диарра
3
Алонсо
10
Кака
7
Роналду
9
Игуаин
9
Бермехо
8
Антонито
8
Антонито
9
Бермехо
6
Морено
21
Алустица
21
Алустица
6
Морено
10
Кальво
23
Гомес
23
Гомес
10
Кальво
3
Алонсо
9
Диарра
9
Диарра
3
Алонсо
9
Игуаин
7
Рауль
7
Рауль
9
Игуаин
Остались в запасе
Херес
Реал
17
Мичел
ЦФ
1
Чема
ВР
3
Хезус Мендоса
ЛЗ
10
Эмилио Викейра
АП
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
5
Фернандо Гаго
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
17
Мичел
ЦФ
1
Чема
ВР
3
Хезус Мендоса
ЛЗ
10
Эмилио Викейра
АП
Остались в запасе
1
Антонио Адан
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
87
Ройстон Дренте
ЛП
5
Фернандо Гаго
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Херес - Реал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Шапин
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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