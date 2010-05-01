Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Херес - Альмерия
Херес - Альмерия: обзор матча 01 мая 2010
Херес
01.05.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 35 тур
2 : 1
Завершен
Альмерия
27'
Э. Арментерос
90'
М. Бермехо
34'
Ф. Сориано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херес - Альмерия
ГОЛ! 2:1!
М. Бермехо
Желтая карточка
Х. Гоитом
Вторая желтая
Гильерме
Замена
Мичел
️️️️
Э. Арментерос
Замена
М. Анхель Ньето
️️️️
Ф. Варгас
Замена
Х. Гоитом
️️️️
К. Уче
Замена
П. Антонито
️️️️
Х. Мендоса
Желтая карточка
Х. Мануэль Ортис
Желтая карточка
Гильерме
Желтая карточка
Э. Бернандельо
Желтая карточка
С. Акасиете
Замена
А. Бергантиньос
️️️️
К. Кальво
Вторая желтая
С. Кейта
Желтая карточка
С. Кейта
Желтая карточка
К. Кальво
ГОЛ! 1:1!
Ф. Сориано
Желтая карточка
В. Санчес
ГОЛ! 1:0!
Э. Арментерос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херес
10
Ренан
ВР
3
Хезус Мендоса
ЛЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
6
Висенте Морено
ЦП
21
Сиди Кейта
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Карлос Кальво
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
3
Гильерме
ЛВ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Фернандо Сориано
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
21
Фабиан Варгас
ЦП
5
Калу Уче
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Херес
1
Чема
ВР
2
Хосе Редондо
ПЗ
23
Абель Гомес
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
17
Мичел
ЦФ
8
Перес Антонито
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
0
Леонардо Борцани
ЦП
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
3-3-3-1
10
Ренан
3
Мендоса
18
Прието
15
Перес
6
Морено
21
Кейта
4
Санчес
23
Арментерос
10
Кальво
14
Орельяна
9
Бермехо
3-4-2-1
25
Алвес
21
Ортис
15
Чико
18
Акасиете
23
Бернандельо
19
М'Бами
21
Варгас
23
Сориано
3
Гильерме
10
Пьятти
5
Уче
23
Арментерос
17
Мичел
17
Мичел
23
Арментерос
3
Мендоса
8
Антонито
8
Антонито
3
Мендоса
10
Кальво
4
Бергантиньос
4
Бергантиньос
10
Кальво
21
Варгас
0
Ньето
0
Ньето
21
Варгас
5
Уче
36
Гоитом
36
Гоитом
5
Уче
Остались в запасе
Херес
Альмерия
1
Чема
ВР
2
Хосе Редондо
ПЗ
23
Абель Гомес
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
1
Эстебан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
0
Леонардо Борцани
ЦП
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
1
Чема
ВР
2
Хосе Редондо
ПЗ
23
Абель Гомес
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
Остались в запасе
1
Эстебан
ВР
88
Мичел
ЦЗ
0
Леонардо Борцани
ЦП
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Херес - Альмерия
3
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Шапин
Новости команд
Все
Херес
Альмерия
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
«Краснодар» не смог купить за 12 миллионов участника ЧМ-2026
11 июля
3
Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру
16 июня
Определелись участники финала стыков за место в Примере
11 июня
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
«Краснодар» определился с приоритетным кандидатом на позицию вингера
5 августа
4
«Краснодар» не смог купить за 12 миллионов участника ЧМ-2026
11 июля
3
Клуб, четвертью которого владеет Роналду, провел 1-й матч финала стыков за выход в Примеру
16 июня
Определелись участники финала стыков за место в Примере
11 июня
Стали известны участники плей-офф за место в Примере
1 июня
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+