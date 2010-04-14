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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Херес
Атлетико - Херес: обзор матча 14 апреля 2010
Атлетико
14.04.2010, среда, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
1 : 2
Завершен
Херес
12'
Д. Форлан
9'
М. Бермехо
72'
Э. Арментерос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Херес
Желтая карточка
Х. Антонио Рейес
Замена
Э. Викейра
️️️️
Ф. Орельяна
Замена
Д. Прието
️️️️
Э. Арментерос
Желтая карточка
Л. Жиода
Желтая карточка
В. Морено
Замена
А. Бергантиньос
️️️️
К. Кальво
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
ГОЛ! 1:2!
Э. Арментерос
Замена
П. Ассунсао
️️️️
Р. Гарсия
Желтая карточка
Тиагу
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Симау
Желтая карточка
Ф. Перес
13'
Желтая карточка
С. Кейта
ГОЛ! 1:1!
Д. Форлан
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Бермехо
Желтая карточка
Симау
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
20
Симау
ЛП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
5
Тиагу
ЦП
10
Диего Форлан
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Херес
10
Ренан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
5
Леандро Жиода
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
6
Висенте Морено
ЦП
21
Сиди Кейта
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
10
Карлос Кальво
ПВ
21
Матиас Алустица
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Херес
30
Тони
ВР
18
Давид Прието
ЦЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
8
Перес Антонито
ЦФ
4-3-3
43
Де Хеа
25
Перниа
18
Домингес
21
Переа
20
Валера
20
Симау
5
Тиагу
14
Хурадо
14
Гарсия
10
Агуэро
10
Форлан
4-2-2-2
10
Ренан
15
Перес
5
Жиода
16
Айтами
20
Касадо
6
Морено
21
Кейта
10
Кальво
14
Орельяна
9
Бермехо
21
Алустица
20
Симау
19
Рейес
19
Рейес
20
Симау
14
Гарсия
12
Ассунсао
12
Ассунсао
14
Гарсия
14
Хурадо
11
Сальвио
11
Сальвио
14
Хурадо
Арментерос
18
Прието
18
Прието
Арментерос
10
Кальво
4
Бергантиньос
4
Бергантиньос
10
Кальво
14
Орельяна
10
Викейра
10
Викейра
14
Орельяна
23
Арментерос
23
Арментерос
Остались в запасе
Атлетико
Херес
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
30
Тони
ВР
8
Перес Антонито
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
Остались в запасе
30
Тони
ВР
8
Перес Антонито
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Атлетико - Херес
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Висенте Кальдерон
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