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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Херес
Севилья - Херес: обзор матча 23 марта 2010
Севилья
23.03.2010, вторник, 23:55
Испания. Примера, 28 тур
1 : 1
Завершен
Херес
64'
Ф. Кануте (П)
90+2'
Л. Жиода
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Херес
+2
ГОЛ! 1:1!
Л. Жиода
Пас отдал
М. Бермехо
Замена
П. Антонито
️️️️
Х. Мануэль Касадо
Замена
Мичел
️️️️
А. Бергантиньос
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
Замена
Лоло
️️️️
Ромарик
Замена
К. Кальво
️️️️
Э. Викейра
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Кануте
Желтая карточка
Л. Жиода
Замена
Ф. Кануте
️️️️
Д. Зокора
Замена
Х. Карлос
️️️️
Д. Перотти
Травма
Д. Перотти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
(К)
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛВ
5
Ромарик
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Ренато
АП
3
Адриано
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Херес
10
Ренан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
5
Леандро Жиода
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ПЗ
21
Сиди Кейта
ЦП
6
Висенте Морено
ЦП
10
Эмилио Викейра
(К)
АП
11
Момо
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
11
Хосе Карлос
ЛП
8
Лоло
ЦП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
Херес
1
Чема
ВР
2
Хосе Редондо
ПЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
10
Карлос Кальво
ПВ
8
Перес Антонито
ЦФ
17
Мичел
ЦФ
4-2-3-1
25
Палоп
3
Наварро
3
Драгутинович
17
Фасио
18
Станкявичус
5
Ромарик
16
Зокора
8
Перотти
11
Ренато
3
Адриано
21
Негредо
4-2-3-1
10
Ренан
4
Санчес
5
Жиода
16
Айтами
20
Касадо
21
Кейта
6
Морено
14
Орельяна
10
Викейра
11
Момо
9
Бермехо
8
Перотти
11
Хосе Карлос
11
Хосе Карлос
8
Перотти
5
Ромарик
8
Лоло
8
Лоло
5
Ромарик
16
Зокора
11
Кануте
11
Кануте
16
Зокора
20
Касадо
8
Антонито
8
Антонито
20
Касадо
Бергантиньос
17
Мичел
17
Мичел
Бергантиньос
4
Бергантиньос
4
Бергантиньос
10
Викейра
10
Кальво
10
Кальво
10
Викейра
Остались в запасе
Севилья
Херес
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
Главный тренер
Маноло Хименес
1
Чема
ВР
2
Хосе Редондо
ПЗ
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
16
Кала
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
Остались в запасе
1
Чема
ВР
2
Хосе Редондо
ПЗ
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Севилья - Херес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 23:55 (прямая)
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