Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
31
6
1
98
24
74
99
38
31
3
4
102
35
67
96
38
21
8
9
59
40
19
71
38
19
6
13
65
49
16
63
38
18
8
12
59
44
15
62
38
17
7
14
58
48
10
58
38
16
8
14
58
57
1
56
38
15
9
14
50
53
-3
54
38
13
8
17
57
61
-4
47
38
13
8
17
35
49
-14
47
38
11
11
16
29
46
-17
44
38
11
10
17
37
46
-9
43
38
10
12
16
43
55
-12
42
38
10
11
17
46
64
-18
41
38
9
13
16
36
51
-15
40
38
9
12
17
42
59
-17
39
38
7
16
15
42
48
-6
37
38
7
15
16
37
62
-25
36
38
9
9
20
40
74
-34
36
38
8
10
20
38
66
-28
34
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
18
1
0
57
11
46
55
19
18
0
1
60
18
42
54
19
15
1
3
42
15
27
46
19
13
5
1
34
12
22
44
19
13
3
3
35
18
17
42
19
11
4
4
34
22
12
37
19
11
4
4
34
24
10
37
19
11
3
5
37
24
13
36
19
10
6
3
33
18
15
36
19
9
6
4
20
17
3
33
19
9
4
6
22
21
1
31
19
8
6
5
26
29
-3
30
19
8
6
5
25
23
2
30
19
7
8
4
21
16
5
29
19
7
7
5
20
18
2
28
19
7
6
6
27
23
4
27
19
5
8
6
21
21
0
23
19
6
4
9
20
29
-9
22
19
4
8
7
23
32
-9
20
19
4
5
10
17
32
-15
17
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
13
5
1
41
13
28
44
19
13
3
3
42
17
25
42
19
9
0
10
32
31
1
27
19
8
3
8
25
28
-3
27
19
5
7
7
25
27
-2
22
19
6
3
10
24
26
-2
21
19
4
5
10
16
29
-13
17
19
3
7
9
14
30
-16
16
19
3
7
9
17
29
-12
16
19
4
4
11
13
28
-15
16
19
2
8
9
21
27
-6
14
19
4
2
13
16
30
-14
14
19
3
5
11
23
39
-16
14
19
3
5
11
19
41
-22
14
19
2
6
11
18
32
-14
12
19
2
6
11
16
33
-17
12
19
2
6
11
18
37
-19
12
19
2
5
12
9
29
-20
11
19
2
5
12
20
37
-17
11
19
1
3
15
14
45
-31
6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире