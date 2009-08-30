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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Херес
Мальорка - Херес: обзор матча 30 августа 2009
Мальорка
30.08.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 1 тур
2 : 0
Завершен
Херес
57'
А. Адурис
60'
Туни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Херес
Вторая желтая
К. Кальво
Замена
Э. Корралес
️️️️
Г. Кастро
Замена
П. Антонито
️️️️
Д. Мальдонадо
Замена
П. Вебо
️️️️
В. Касадесус
Желтая карточка
Туни
Замена
А. Кейта
️️️️
Айосе
Замена
Э. Арментерос
️️️️
Момо
Замена
А. Бергантиньос
️️️️
А. Гомес
ГОЛ! 2:0!
Туни
ГОЛ! 1:0!
А. Адурис
Красная карточка
Л. Жиода
Желтая карточка
Х. Луис Марти
Желтая карточка
К. Кальво
Желтая карточка
Айосе
19'
16'
Желтая карточка
В. Санчес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
0
Туни
ЛВ
19
Хосе Луис Марти
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
11
Виктор Касадесус
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Херес
10
Ренан
ВР
3
Хезус Мендоса
ЛЗ
5
Леандро Жиода
ЦЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
11
Момо
ЦП
6
Висенте Морено
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Карлос Кальво
ПВ
21
Джанкарло Мальдонадо
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
28
Лопес Альберто
ЦП
16
Бруно Шина
ЦП
9
Алхассане Кейта
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Херес
1
Чема
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
8
Перес Антонито
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Ават
3
Гонсалес
16
Нуньеш
4
Рамис
21
Айосе
4
Суарес
19
Марти
5
Кастро
0
Туни
20
Адурис
11
Касадесус
4-4-1-1
10
Ренан
15
Перес
5
Жиода
18
Прието
3
Мендоса
6
Морено
23
Гомес
4
Санчес
11
Момо
10
Кальво
21
Мальдонадо
5
Кастро
22
Корралес
22
Корралес
5
Кастро
21
Айосе
9
Кейта
9
Кейта
21
Айосе
11
Касадесус
9
Вебо
9
Вебо
11
Касадесус
21
Мальдонадо
8
Антонито
8
Антонито
21
Мальдонадо
23
Гомес
4
Бергантиньос
4
Бергантиньос
23
Гомес
11
Момо
23
Арментерос
23
Арментерос
11
Момо
Остались в запасе
Мальорка
Херес
28
Лопес Альберто
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
16
Бруно Шина
ЦП
Главный тренер
Грегорио Мансано
1
Чема
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
10
Эмилио Викейра
АП
Остались в запасе
28
Лопес Альберто
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
16
Бруно Шина
ЦП
Остались в запасе
1
Чема
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
10
Эмилио Викейра
АП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Мальорка - Херес
3
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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