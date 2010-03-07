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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Херес
Малага - Херес: обзор матча 07 марта 2010
Малага
07.03.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 25 тур
2 : 4
Завершен
Херес
40'
Дуда
55'
Вальдо
5'
Момо (П)
72'
Момо
76'
Л. Жиода
90'
Ф. Орельяна
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Херес
Желтая карточка
Ф. Орельяна
Желтая карточка
Мичел
ГОЛ! 2:4!
Ф. Орельяна
Замена
В. Морено
️️️️
Момо
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
Фернандо
Замена
Н. Баха
️️️️
П. Мтилига
ГОЛ! 2:3!
Л. Жиода
Замена
Апоньо
️️️️
С. Бенашур
ГОЛ! 2:2!
Момо
Пенальти не реализован!
Момо
Красная карточка
Дуда
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
П. Антонито
Красная карточка
Э. Арментерос
Замена
Э. Арментерос
️️️️
К. Кальво
ГОЛ! 2:1!
Вальдо
Желтая карточка
П. Антонито
ГОЛ! 1:1!
Дуда
Желтая карточка
А. Айтами
Желтая карточка
Х. Мендоса
Желтая карточка
Чема
Желтая карточка
К. Кальво
Желтая карточка
Х. Гамес
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Момо
Желтая карточка
И. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
88
Иван Гонсалес
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
6
Даниэл Торибио
ЦП
8
Фернандо
ЦП
18
Селим Бенашур
АП
23
Вальдо
ПВ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Херес
1
Чема
ВР
3
Хезус Мендоса
ЛЗ
5
Леандро Жиода
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
11
Момо
ЦП
21
Сиди Кейта
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Карлос Кальво
ПВ
8
Перес Антонито
ЦФ
17
Мичел
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
32
Апоньо
ЦП
35
Хави Лопес
ЦП
24
Хуанито
ЦП
14
Набиль Баха
АП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
Херес
10
Ренан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
23
Абель Гомес
ЦП
6
Висенте Морено
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
21
Матиас Алустица
ЦФ
4-2-3-1
78
Мунуа
8
Мтилига
3
Велигтон
88
Гонсалес
18
Гамес
6
Торибио
8
Фернандо
17
Дуда
18
Бенашур
23
Вальдо
10
Кайседо
4-3-1-2
1
Чема
15
Перес
5
Жиода
16
Айтами
3
Мендоса
11
Момо
21
Кейта
4
Санчес
10
Кальво
17
Мичел
8
Антонито
18
Бенашур
32
Апоньо
32
Апоньо
18
Бенашур
8
Мтилига
14
Баха
14
Баха
8
Мтилига
8
Фернандо
45
Форестьери
45
Форестьери
8
Фернандо
11
Момо
6
Морено
6
Морено
11
Момо
10
Кальво
23
Арментерос
23
Арментерос
10
Кальво
8
Антонито
14
Орельяна
14
Орельяна
8
Антонито
Остались в запасе
Малага
Херес
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
35
Хави Лопес
ЦП
24
Хуанито
ЦП
21
Матиас Алустица
ЦФ
10
Ренан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
23
Абель Гомес
ЦП
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
35
Хави Лопес
ЦП
24
Хуанито
ЦП
Остались в запасе
21
Матиас Алустица
ЦФ
10
Ренан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
23
Абель Гомес
ЦП
Статистика матча Малага - Херес
2
1
1
7
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Ла Росаледа
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