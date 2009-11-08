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Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Херес
Вальядолид - Херес: обзор матча 08 ноября 2009
Вальядолид
08.11.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 10 тур
0 : 0
Завершен
Херес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вальядолид - Херес
Вторая желтая
Д. Прието
Замена
В. Морено
️️️️
С. Кейта
Желтая карточка
С. Кейта
Желтая карточка
Ренан
Желтая карточка
А. Айтами
Замена
П. Антонито
️️️️
Ф. Орельяна
Замена
Манушу
️️️️
А. Буэно
Замена
Х. Бараха
️️️️
Д. Прието
Желтая карточка
Д. Прието
Замена
К. Кальво
️️️️
Д. Мальдонадо
Замена
Пеле
️️️️
Борха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Хусто Вильяр
ВР
3
Альберто Маркос
ЛЗ
4
Нивалдо
ЦЗ
17
Луис Прието
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
18
Альваро Рубио
ЦП
8
Борха
ЦП
8
Фабиан Каноббио
АП
19
Альберто Буэно
ЦФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Херес
10
Ренан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
21
Сиди Кейта
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
21
Джанкарло Мальдонадо
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Вальядолид
31
Фабри
ВР
4
Сезар Арсо
ЦЗ
8
Хавьер Бараха
ЦЗ
4
Пеле
ЦП
6
Харис Медуньянин
ЦП
23
Маркитос
АП
9
Манушу
ЦФ
Херес
1
Чема
ВР
5
Леандро Жиода
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
6
Висенте Морено
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
10
Карлос Кальво
ПВ
8
Перес Антонито
ЦФ
4-3-1-2
1
Вильяр
3
Маркос
4
Нивалдо
17
Прието
19
Лопес
7
Алеман
18
Рубио
8
Борха
8
Каноббио
19
Коста
19
Буэно
4-2-2-2
10
Ренан
15
Перес
16
Айтами
18
Прието
20
Касадо
4
Бергантиньос
21
Кейта
14
Орельяна
23
Арментерос
9
Бермехо
21
Мальдонадо
Прието
8
Бараха
8
Бараха
Прието
8
Борха
4
Пеле
4
Пеле
8
Борха
19
Буэно
9
Манушу
9
Манушу
19
Буэно
14
Орельяна
8
Антонито
8
Антонито
14
Орельяна
21
Кейта
6
Морено
6
Морено
21
Кейта
21
Мальдонадо
10
Кальво
10
Кальво
21
Мальдонадо
Остались в запасе
Вальядолид
Херес
31
Фабри
ВР
4
Сезар Арсо
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
23
Маркитос
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
1
Чема
ВР
5
Леандро Жиода
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
4
Сезар Арсо
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
23
Маркитос
АП
Остались в запасе
1
Чема
ВР
5
Леандро Жиода
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Вальядолид - Херес
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
- : -
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Вальядолид
2 : 3
18.10.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 9 тур
Вальядолид
0 : 0
12.10.2026
Альбасете
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Хосе Соррилья
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