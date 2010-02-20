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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Депортиво - Херес
Депортиво - Херес: обзор матча 20 февраля 2010
Депортиво
20.02.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 23 тур
2 : 1
Завершен
Херес
3'
А. Гуардадо (П)
7'
Рики
38'
М. Бермехо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво - Херес
Желтая карточка
М. Бермехо
Желтая карточка
А. Лопо
Замена
П. Антонито
️️️️
К. Кальво
Замена
Х. Карлос Валерон
️️️️
Р. Бодипо
Желтая карточка
П. Антонито
Замена
Э. Викейра
️️️️
Момо
Замена
М. Алустица
️️️️
В. Морено
Замена
Адриан
️️️️
А. Гуардадо
Желтая карточка
Лауре
Желтая карточка
С. Кейта
Замена
И. Перес
️️️️
Рики
Желтая карточка
Ф. Перес
ГОЛ! 2:1!
М. Бермехо
Желтая карточка
Рики
ГОЛ! 2:0!
Рики
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Гуардадо
2'
Желтая карточка
В. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
1
Даниэль Арансубиа
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
19
Диего Колотто
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
19
Мануэль Пабло
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
6
Жука
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
14
Пабло Альварес
ПВ
11
Рики
ЦФ
23
Родольфо Бодипо
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Херес
10
Ренан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
5
Леандро Жиода
ЦЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
11
Момо
ЦП
6
Висенте Морено
ЦП
21
Сиди Кейта
ЦП
10
Карлос Кальво
ПВ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Депортиво
25
Ману
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
9
Иван Перес
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Херес
1
Чема
ВР
2
Хосе Редондо
ПЗ
23
Абель Гомес
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
17
Мичел
ЦФ
8
Перес Антонито
ЦФ
21
Матиас Алустица
ЦФ
4-3-1-2
1
Арансубиа
22
Лопо
19
Колотто
15
Лауре
19
Пабло
18
Гуардадо
6
Жука
22
Родригес
14
Альварес
23
Бодипо
11
Рики
4-4-1-1
10
Ренан
15
Перес
5
Жиода
18
Прието
20
Касадо
11
Момо
6
Морено
21
Кейта
4
Санчес
10
Кальво
9
Бермехо
23
Бодипо
21
Валерон
21
Валерон
23
Бодипо
11
Рики
9
Перес
9
Перес
11
Рики
18
Гуардадо
20
Адриан
20
Адриан
18
Гуардадо
10
Кальво
8
Антонито
8
Антонито
10
Кальво
6
Морено
21
Алустица
21
Алустица
6
Морено
11
Момо
10
Викейра
10
Викейра
11
Момо
Остались в запасе
Депортиво
Херес
25
Ману
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
17
Мичел
ЦФ
1
Чема
ВР
2
Хосе Редондо
ПЗ
23
Абель Гомес
ЦП
Остались в запасе
25
Ману
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
Остались в запасе
17
Мичел
ЦФ
1
Чема
ВР
2
Хосе Редондо
ПЗ
23
Абель Гомес
ЦП
Главный тренер
Мигель Анхель Лотина
Статистика матча Депортиво - Херес
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Риасор
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