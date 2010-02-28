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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Херес - Эспаньол
Херес - Эспаньол: обзор матча 28 февраля 2010
Херес
28.02.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 24 тур
1 : 1
Завершен
Эспаньол
76'
М. Бермехо
18'
П. Освальдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херес - Эспаньол
Желтая карточка
М. Алустица
ГОЛ! 1:1!
М. Бермехо
Желтая карточка
Х. Форлин
Замена
Ф. Маркес
️️️️
Х. Кальехон
Замена
М. Алустица
️️️️
А. Гомес
Замена
И. Алонсо
️️️️
Х. Верду
Замена
П. Антонито
️️️️
Момо
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
К. Кальво
Желтая карточка
М. Бермехо
18'
ГОЛ! 0:1!
П. Освальдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херес
10
Ренан
ВР
3
Хезус Мендоса
ЛЗ
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
5
Леандро Жиода
ЦЗ
4
Виктор Санчес
ЦП
11
Момо
ЦП
6
Висенте Морено
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
10
Карлос Кальво
ПВ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
16
Мойзес Уртадо
ЦП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Херес
1
Чема
ВР
18
Давид Прието
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
21
Матиас Алустица
ЦФ
8
Перес Антонито
ЦФ
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
24
Иван Алонсо
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
4-4-1-1
10
Ренан
20
Касадо
16
Айтами
5
Жиода
3
Мендоса
4
Санчес
6
Морено
23
Гомес
11
Момо
10
Кальво
9
Бермехо
4-2-2-2
13
Камени
2
Чика
4
Руис
18
Форлин
3
Гарсиа
10
Хави Маркес
16
Уртадо
10
Луис Гарсия
25
Верду
10
Освальдо
7
Кальехон
23
Гомес
21
Алустица
21
Алустица
23
Гомес
11
Момо
8
Антонито
8
Антонито
11
Момо
10
Кальво
14
Орельяна
14
Орельяна
10
Кальво
25
Верду
24
Алонсо
24
Алонсо
25
Верду
7
Кальехон
0
Маркес
0
Маркес
7
Кальехон
Остались в запасе
Херес
Эспаньол
1
Чема
ВР
18
Давид Прието
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
1
Кристиан Альварес
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Чема
ВР
18
Давид Прието
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
9
Бен Саар
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Херес - Эспаньол
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Мехуто Гонсалес
(Ла Фельгера)
Стадион:
Шапин
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