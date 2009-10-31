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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Херес - Севилья
Херес - Севилья: обзор матча 31 октября 2009
Херес
31.10.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 9 тур
0 : 2
Завершен
Севилья
42'
А. Негредо
89'
Л. Фабиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херес - Севилья
Замена
А. Коне
️️️️
Ренато
ГОЛ! 0:2!
Л. Фабиано
Замена
Д. Капель
️️️️
Д. Перотти
Замена
Момо
️️️️
К. Кальво
Желтая карточка
А. Душер
Замена
А. Душер
️️️️
А. Негредо
Замена
П. Антонито
️️️️
Д. Мальдонадо
Замена
Э. Викейра
️️️️
С. Кейта
Желтая карточка
С. Кейта
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
ГОЛ! 0:1!
А. Негредо
Желтая карточка
К. Кальво
Желтая карточка
И. Драгутинович
Желтая карточка
Ф. Наварро
Желтая карточка
Л. Жиода
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херес
10
Ренан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
5
Леандро Жиода
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
21
Сиди Кейта
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
10
Карлос Кальво
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Марио Бермехо
ЦФ
21
Джанкарло Мальдонадо
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
11
Ренато
ЦП
16
Дидье Зокора
ЦП
9
Луис Фабиано
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
8
Диего Перотти
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Херес
1
Чема
ВР
2
Хосе Редондо
ПЗ
6
Висенте Морено
ЦП
11
Момо
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
8
Перес Антонито
ЦФ
Севилья
13
Даниэль Хименес
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
8
Лоло
ЦП
5
Ромарик
ЦП
22
Альдо Душер
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
4-2-2-2
10
Ренан
20
Касадо
16
Айтами
5
Жиода
15
Перес
21
Кейта
4
Бергантиньос
10
Кальво
14
Орельяна
21
Мальдонадо
9
Бермехо
3-2-2-3
13
Варас
16
Навас
3
Драгутинович
5
Скиллачи
25
Конко
3
Наварро
11
Ренато
16
Зокора
8
Перотти
21
Негредо
9
Фабиано
21
Мальдонадо
8
Антонито
8
Антонито
21
Мальдонадо
10
Кальво
11
Момо
11
Момо
10
Кальво
21
Кейта
10
Викейра
10
Викейра
21
Кейта
8
Перотти
17
Капель
17
Капель
8
Перотти
21
Негредо
22
Душер
22
Душер
21
Негредо
11
Ренато
2
Коне
2
Коне
11
Ренато
Остались в запасе
Херес
Севилья
1
Чема
ВР
2
Хосе Редондо
ПЗ
6
Висенте Морено
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
13
Даниэль Хименес
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
8
Лоло
ЦП
5
Ромарик
ЦП
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
1
Чема
ВР
2
Хосе Редондо
ПЗ
6
Висенте Морено
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
Остались в запасе
13
Даниэль Хименес
ВР
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
8
Лоло
ЦП
5
Ромарик
ЦП
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Херес - Севилья
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
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