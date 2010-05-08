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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Херес - Сарагоса
Херес - Сарагоса: обзор матча 08 мая 2010
Херес
08.05.2010, суббота, 23:00
Испания. Примера, 37 тур
3 : 2
Завершен
Сарагоса
22'
Ф. Перес
69'
Мичел
73'
К. Кальво
67'
А. Эррера
76'
Габи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херес - Сарагоса
Вторая желтая
М. Контини
Замена
В. Морено
️️️️
М. Бермехо
Замена
Х. Лопес
️️️️
А. Агилар
Замена
Х. Арисменди
️️️️
Элизеу
ГОЛ! 3:2!
Габи
Желтая карточка
К. Кальво
ГОЛ! 3:1!
К. Кальво
Желтая карточка
Л. Понцио
ГОЛ! 2:1!
Мичел
ГОЛ! 1:1!
А. Эррера
Замена
Мичел
️️️️
Э. Арментерос
Желтая карточка
А. Бергантиньос
Замена
К. Кальво
️️️️
М. Алустица
Желтая карточка
И. Обрадович
Желтая карточка
М. Контини
Желтая карточка
А. Агилар
Желтая карточка
Ф. Орельяна
ГОЛ! 1:0!
Ф. Перес
10'
Желтая карточка
И. Ярошик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херес
10
Ренан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
5
Леандро Жиода
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
4
Виктор Санчес
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
21
Матиас Алустица
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Сарагоса
13
Роберто
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
21
Андер Эррера
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
14
Габи
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Херес
1
Чема
ВР
6
Висенте Морено
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
10
Карлос Кальво
ПВ
17
Мичел
ЦФ
8
Перес Антонито
ЦФ
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
7
Эдмилсон
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
4-2-2-2
10
Ренан
20
Касадо
18
Прието
5
Жиода
15
Перес
4
Санчес
4
Бергантиньос
23
Арментерос
14
Орельяна
9
Бермехо
21
Алустица
4-5-1
13
Роберто
15
Контини
39
Ярошик
37
Обрадович
19
Элизеу
21
Эррера
21
Агилар
14
Габи
23
Понцио
7
Лафита
27
Колунга
23
Арментерос
17
Мичел
17
Мичел
23
Арментерос
9
Бермехо
6
Морено
6
Морено
9
Бермехо
21
Алустица
10
Кальво
10
Кальво
21
Алустица
21
Агилар
7
Хорхе Лопес
7
Хорхе Лопес
21
Агилар
19
Элизеу
14
Арисменди
14
Арисменди
19
Элизеу
Остались в запасе
Херес
Сарагоса
8
Перес Антонито
ЦФ
1
Чема
ВР
10
Эмилио Викейра
АП
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
7
Эдмилсон
ЦП
Остались в запасе
8
Перес Антонито
ЦФ
1
Чема
ВР
10
Эмилио Викейра
АП
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
7
Эдмилсон
ЦП
Статистика матча Херес - Сарагоса
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Шапин
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