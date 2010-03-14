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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Херес
Вильярреал - Херес: обзор матча 14 марта 2010
Вильярреал
14.03.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 26 тур
2 : 0
Завершен
Херес
33'
Х. Льоренте
90'
Д. Эскудеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Херес
Желтая карточка
М. Бермехо
Желтая карточка
Момо
ГОЛ! 2:0!
Д. Эскудеро
Замена
Д. Эскудеро
️️️️
Кани
Замена
Д. Росси
️️️️
Х. Льоренте
Замена
П. Антонито
️️️️
К. Кальво
Замена
Р. Пирес
️️️️
А. Ибагаса
Замена
Ф. Орельяна
️️️️
Мичел
Замена
Х. Редондо
️️️️
Ф. Перес
Желтая карточка
А. Айтами
ГОЛ! 1:0!
Х. Льоренте
Желтая карточка
С. Кейта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
21
Бруно
ЦП
19
Маркос Сенна
ЦП
8
Кани
ПП
7
Нилмар
ЦФ
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Херес
1
Чема
ВР
3
Хезус Мендоса
ЛЗ
5
Леандро Жиода
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
11
Момо
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
21
Сиди Кейта
ЦП
10
Карлос Кальво
ПВ
17
Мичел
ЦФ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
8
Робер Пирес
ЛП
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Херес
10
Ренан
ВР
2
Хосе Редондо
ПЗ
23
Абель Гомес
ЦП
6
Висенте Морено
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
21
Матиас Алустица
ЦФ
8
Перес Антонито
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
2
Годин
2
Гонсало
6
Лопес
7
Ибагаса
21
Бруно
19
Сенна
8
Кани
12
Льоренте
7
Нилмар
4-3-1-2
1
Чема
15
Перес
5
Жиода
16
Айтами
3
Мендоса
11
Момо
4
Санчес
21
Кейта
10
Кальво
9
Бермехо
17
Мичел
8
Кани
0
Эскудеро
0
Эскудеро
8
Кани
7
Ибагаса
8
Пирес
8
Пирес
7
Ибагаса
12
Льоренте
25
Росси
25
Росси
12
Льоренте
10
Кальво
8
Антонито
8
Антонито
10
Кальво
15
Перес
2
Редондо
2
Редондо
15
Перес
17
Мичел
14
Орельяна
14
Орельяна
17
Мичел
Остались в запасе
Вильярреал
Херес
1
Хавьер Олива
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
Главный тренер
Иньиго Перес
21
Матиас Алустица
ЦФ
10
Ренан
ВР
23
Абель Гомес
ЦП
6
Висенте Морено
ЦП
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
Остались в запасе
21
Матиас Алустица
ЦФ
10
Ренан
ВР
23
Абель Гомес
ЦП
6
Висенте Морено
ЦП
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Вильярреал - Херес
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Рубинос Перес
(Мадрид)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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