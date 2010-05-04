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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Херес
Валенсия - Херес: обзор матча 04 мая 2010
Валенсия
04.05.2010, вторник, 23:55
Испания. Примера, 36 тур
3 : 1
Завершен
Херес
45+1'
Х. Мата
58'
Х. Мата
69'
Д. Сильва
37'
Э. Арментерос
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Херес
+1
Вторая желтая
Х. Редондо
Желтая карточка
Х. Редондо
Желтая карточка
Д. Сильва
Замена
М. Алустица
️️️️
М. Бермехо
Замена
Висенте
️️️️
Х. Мата
Желтая карточка
Д. Альбельда
Замена
А. Гомес
️️️️
Ф. Орельяна
Желтая карточка
Э. Банега
Замена
Д. Альбельда
️️️️
Р. Бараха
ГОЛ! 3:1!
Д. Сильва
Пас отдал
Х. Мата
Замена
Д. Вилья
️️️️
Н. Жигич
Замена
П. Антонито
️️️️
В. Морено
ГОЛ! 2:1!
Х. Мата
Пас отдал
Д. Сильва
ГОЛ! 1:1!
Х. Мата
+1
ГОЛ! 0:1!
Э. Арментерос
Пас отдал
М. Бермехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
24
Карлос Марчена
(К)
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
0
Рубен Бараха
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
21
Давид Сильва
АП
64
Хуан Мата
АП
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Херес
10
Ренан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
5
Леандро Жиода
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
4
Алекс Бергантиньос
ОП
6
Висенте Морено
(К)
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
14
Висенте
ЛВ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
17
Хоакин
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Херес
1
Чема
ВР
3
Хезус Мендоса
ЛЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
23
Абель Гомес
ЦП
17
Мичел
ЦФ
8
Перес Антонито
ЦФ
21
Матиас Алустица
ЦФ
4-2-3-1
1
Санчес
18
Альба
23
Мадуро
24
Марчена
23
Мигел
11
Банега
0
Бараха
19
Эрнандес
64
Мата
21
Сильва
19
Жигич
4-1-2-2-1
10
Ренан
2
Редондо
5
Жиода
16
Айтами
20
Касадо
4
Бергантиньос
6
Морено
4
Санчес
14
Орельяна
23
Арментерос
9
Бермехо
0
Бараха
6
Альбельда
6
Альбельда
0
Бараха
64
Мата
14
Висенте
14
Висенте
64
Мата
19
Жигич
7
Вилья
7
Вилья
19
Жигич
6
Морено
8
Антонито
8
Антонито
6
Морено
9
Бермехо
21
Алустица
21
Алустица
9
Бермехо
14
Орельяна
23
Гомес
23
Гомес
14
Орельяна
Остались в запасе
Валенсия
Херес
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
17
Мичел
ЦФ
1
Чема
ВР
3
Хезус Мендоса
ЛЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
4
Давид Наварро
ЦЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
17
Хоакин
ПВ
Остались в запасе
17
Мичел
ЦФ
1
Чема
ВР
3
Хезус Мендоса
ЛЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Валенсия - Херес
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 23:55 (прямая)
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