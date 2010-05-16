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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Херес
Осасуна - Херес: обзор матча 16 мая 2010
Осасуна
16.05.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 38 тур
1 : 1
Завершен
Херес
55'
Дади
61'
П. Антонито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Херес
Красная карточка
Ф. Орельяна
Замена
Ойер
️️️️
Ж. Галан
Замена
Мичел
️️️️
А. Бергантиньос
Замена
Х. Эспарса
️️️️
Х. Кальеха
Замена
Ж. Галан
️️️️
Дади
ГОЛ! 1:1!
П. Антонито
Замена
Момо
️️️️
К. Кальво
Замена
П. Антонито
️️️️
Ф. Перес
ГОЛ! 1:0!
Дади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
18
Начо Монреаль
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рупер
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
0
Дади
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Херес
10
Ренан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
5
Леандро Жиода
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
4
Виктор Санчес
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
10
Карлос Кальво
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Осасуна
1
Рикарду
ВР
23
Серхио
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
6
Ойер
ОП
24
Хокин Эспарса
ПП
0
Жорже Галан
ЦФ
Херес
1
Чема
ВР
6
Висенте Морено
ЦП
11
Момо
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
21
Матиас Алустица
ЦФ
8
Перес Антонито
ЦФ
17
Мичел
ЦФ
3-2-3-1-1
2
Роберто
11
Кальеха
17
Хосечо
4
Фланьо
18
Монреаль
3
Аспиликуэта
24
Рупер
10
Пуньяль
32
Вадоч
8
Шоджаеи
0
Дади
4-2-3-1
10
Ренан
15
Перес
18
Прието
5
Жиода
20
Касадо
4
Санчес
4
Бергантиньос
14
Орельяна
10
Кальво
23
Арментерос
9
Бермехо
0
Дади
0
Галан
0
Галан
0
Дади
Галан
6
Ойер
6
Ойер
Галан
11
Кальеха
24
Эспарса
24
Эспарса
11
Кальеха
15
Перес
8
Антонито
8
Антонито
15
Перес
4
Бергантиньос
17
Мичел
17
Мичел
4
Бергантиньос
10
Кальво
11
Момо
11
Момо
10
Кальво
Остались в запасе
Осасуна
Херес
1
Рикарду
ВР
23
Серхио
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
21
Матиас Алустица
ЦФ
1
Чема
ВР
6
Висенте Морено
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
Остались в запасе
1
Рикарду
ВР
23
Серхио
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
Остались в запасе
21
Матиас Алустица
ЦФ
1
Чема
ВР
6
Висенте Морено
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Осасуна - Херес
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Эль Садар
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