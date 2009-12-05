Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Херес - Атлетико
Херес - Атлетико: обзор матча 05 декабря 2009
Херес
05.12.2009, суббота, 20:00
Испания. Примера, 13 тур
0 : 2
Завершен
Атлетико
29'
Д. Форлан
65'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херес - Атлетико
Желтая карточка
Д. Форлан
Замена
А. Лопес
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
Вторая желтая
А. Домингес
Замена
М. Родригес
️️️️
Х. Антонио Рейес
Замена
А. Гомес
️️️️
Ф. Орельяна
Замена
К. Сантана
️️️️
С. Агуэро
Желтая карточка
А. Домингес
Вторая желтая
С. Кейта
Замена
В. Морено
️️️️
С. Кейта
ГОЛ! 0:2!
С. Агуэро
Желтая карточка
С. Кейта
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
Замена
П. Антонито
️️️️
К. Кальво
ГОЛ! 0:1!
Д. Форлан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херес
10
Ренан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
21
Сиди Кейта
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
10
Карлос Кальво
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
20
Симау
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Херес
1
Чема
ВР
5
Леандро Жиода
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
6
Висенте Морено
ЦП
23
Абель Гомес
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
8
Перес Антонито
ЦФ
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
25
Мариано Перниа
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
23
Клебер Сантана
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
4-2-3-1
10
Ренан
20
Касадо
16
Айтами
18
Прието
15
Перес
21
Кейта
4
Бергантиньос
23
Арментерос
10
Кальво
14
Орельяна
9
Бермехо
4-4-2
1
Асенхо
20
Валера
21
Переа
18
Домингес
5
Хуанито
12
Ассунсао
19
Рейес
14
Хурадо
20
Симау
10
Форлан
10
Агуэро
10
Кальво
8
Антонито
8
Антонито
10
Кальво
21
Кейта
6
Морено
6
Морено
21
Кейта
14
Орельяна
23
Гомес
23
Гомес
14
Орельяна
14
Хурадо
3
Лопес
3
Лопес
14
Хурадо
10
Агуэро
23
Сантана
23
Сантана
10
Агуэро
19
Рейес
11
Родригес
11
Родригес
19
Рейес
Остались в запасе
Херес
Атлетико
1
Чема
ВР
5
Леандро Жиода
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
10
Эмилио Викейра
АП
43
Давид Де Хеа
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
Остались в запасе
1
Чема
ВР
5
Леандро Жиода
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
10
Эмилио Викейра
АП
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
25
Мариано Перниа
ЛЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Херес - Атлетико
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Шапин
Новости команд
Все
Херес
Атлетико
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
Вчера, 00:56
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «МЮ» ушел с 0:2 против «Ромы» (3:2), «Бавария» справилась с «Атлетико» (2:0)
4 ноября
2
Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
Вчера, 00:56
1
«Атлетико» – «Барселона»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Атлетико» и «Барселоны» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «МЮ» ушел с 0:2 против «Ромы» (3:2), «Бавария» справилась с «Атлетико» (2:0)
4 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+