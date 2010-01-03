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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Херес
Альмерия - Херес: обзор матча 03 января 2010
Альмерия
03.01.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 16 тур
1 : 0
Завершен
Херес
89'
Х. Ортис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Херес
Желтая карточка
Л. Жиода
ГОЛ! 1:0!
Х. Ортис
Замена
В. Санчес
️️️️
Момо
Замена
Х. Ортис
️️️️
А. Крусат
Желтая карточка
Момо
Замена
Х. Мануэль Ортис
️️️️
Мичел
Замена
П. Антонито
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
М. Бермехо
Замена
Х. Гоитом
️️️️
Корона
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
Замена
Э. Арментерос
️️️️
К. Кальво
Желтая карточка
М. М'Бами
Желтая карточка
Чико
Желтая карточка
А. Гомес
Желтая карточка
А. Крусат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
15
Корона
АП
Главный тренер
Уго Санчес
Херес
10
Ренан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
5
Леандро Жиода
ЦЗ
15
Франсис Перес
ПЗ
23
Абель Гомес
ЦП
6
Висенте Морено
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
11
Момо
ЦП
10
Карлос Кальво
ПВ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
36
Хенок Гоитом
ЦФ
35
Эстебан Солари
ЦФ
Херес
1
Чема
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
4
Виктор Санчес
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
8
Перес Антонито
ЦФ
4-4-2
25
Алвес
5
Сисма
88
Мичел
15
Чико
18
Акасиете
7
Крусат
19
М'Бами
23
Сориано
23
Бернандельо
10
Пьятти
15
Корона
4-4-1-1
10
Ренан
15
Перес
18
Прието
5
Жиода
20
Касадо
6
Морено
4
Бергантиньос
11
Момо
23
Гомес
10
Кальво
9
Бермехо
88
Мичел
21
Ортис
21
Ортис
88
Мичел
7
Крусат
10
Ортис
10
Ортис
7
Крусат
15
Корона
36
Гоитом
36
Гоитом
15
Корона
23
Гомес
8
Антонито
8
Антонито
23
Гомес
11
Момо
4
Санчес
4
Санчес
11
Момо
10
Кальво
23
Арментерос
23
Арментерос
10
Кальво
Остались в запасе
Альмерия
Херес
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
35
Эстебан Солари
ЦФ
Главный тренер
Уго Санчес
1
Чема
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
10
Эмилио Викейра
АП
Остались в запасе
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
35
Эстебан Солари
ЦФ
Остались в запасе
1
Чема
ВР
16
Артилес Айтами
ЦЗ
2
Хосе Редондо
ПЗ
10
Эмилио Викейра
АП
Главный тренер
Уго Санчес
Статистика матча Альмерия - Херес
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Медитерранео
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