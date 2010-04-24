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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Херес
Барселона - Херес: обзор матча 24 апреля 2010
Барселона
24.04.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 34 тур
3 : 1
Завершен
Херес
14'
Жеффрен
24'
Т. Анри
56'
З. Ибрагимович
25'
М. Бермехо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Херес
+3
Красная карточка
Ф. Орельяна
+2
Желтая карточка
Л. Жиода
Красная карточка
М. Алустица
Желтая карточка
В. Морено
Желтая карточка
М. Бермехо
Желтая карточка
Ренан
Замена
М. Алустица
️️️️
Э. Арментерос
Желтая карточка
Б. Кркич
Замена
Б. Кркич
️️️️
Т. Анри
Желтая карточка
Ф. Орельяна
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
Замена
В. Морено
️️️️
С. Кейта
ГОЛ! 3:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Я. Туре
Замена
Л. Месси
️️️️
Жеффрен
Замена
Ж. Пике
️️️️
Р. Маркес
Замена
К. Кальво
️️️️
А. Айтами
Желтая карточка
В. Санчес
ГОЛ! 2:1!
М. Бермехо
Пас отдал
Ф. Орельяна
ГОЛ! 2:0!
Т. Анри
Пас отдал
З. Ибрагимович
16'
Желтая карточка
А. Айтами
ГОЛ! 1:0!
Жеффрен
Пас отдал
Хави
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ПЗ
6
Хави
ЦП
42
Яя Туре
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
12
Тьерри Анри
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
9
Жеффрен
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Херес
10
Ренан
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
18
Давид Прието
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
5
Леандро Жиода
ЦЗ
15
Франсис Перес
(К)
ПЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
21
Сиди Кейта
ЦП
4
Виктор Санчес
ЦП
14
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Марио Бермехо
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
3
Жерар Пике
ЦЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
9
Педро
ПВ
10
Лионель Месси
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
Херес
1
Чема
ВР
2
Хосе Редондо
ПЗ
23
Абель Гомес
ЦП
6
Висенте Морено
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
10
Карлос Кальво
ПВ
17
Мичел
ЦФ
21
Матиас Алустица
ЦФ
4-3-3
26
Вальдес
17
Максвелл
19
Чигринский
4
Маркес
5
Пуйоль
6
Хави
42
Туре
20
Кейта
12
Анри
11
Ибрагимович
9
Жеффрен
3-2-2-2-1
10
Ренан
18
Прието
16
Айтами
5
Жиода
15
Перес
20
Касадо
21
Кейта
4
Санчес
14
Орельяна
23
Арментерос
9
Бермехо
4
Маркес
3
Пике
3
Пике
4
Маркес
9
Жеффрен
10
Месси
10
Месси
9
Жеффрен
12
Анри
9
Кркич
9
Кркич
12
Анри
23
Арментерос
21
Алустица
21
Алустица
23
Арментерос
21
Кейта
6
Морено
6
Морено
21
Кейта
16
Айтами
10
Кальво
10
Кальво
16
Айтами
Остались в запасе
Барселона
Херес
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
17
Мичел
ЦФ
1
Чема
ВР
2
Хосе Редондо
ПЗ
23
Абель Гомес
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Габриэль Милито
ЦЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
17
Мичел
ЦФ
1
Чема
ВР
2
Хосе Редондо
ПЗ
23
Абель Гомес
ЦП
10
Эмилио Викейра
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Барселона - Херес
1
2
8
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
8
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Херес
Испания. Кубок, 1 раунд
Херес
0 : 1
06.11.2024
Сеута
Товарищеские матчи
Херес
1 : 8
07.01.2013
Фрайбург
Испания. Кубок, 1/16 финала
Леванте
1 : 2
10.11.2010
Херес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Херес
2 : 3
27.10.2010
Леванте
Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
1 : 2
01.09.2010
Херес
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 19:55 (прямая)
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